Greta Thunberg empezó como activista medioambiental en 2018 y ahora es una de las caras más visibles del movimiento a favor de Palestina

La Flotilla a Gaza, en directo: Sánchez estudiará "cualquier acción" contra Israel tras la detención de Ada Colau y demás activistas

Greta Thunberg empezó a darse a conocer como activista medioambiental en 2018 cuando solo tenía 15 años. Desde entonces la joven sueca se ha ido sumando a distintas causas, como la palestina. En Israel ha sido arrestada dos veces.

La presencia de Greta Thunberg garantiza la visibilidad de cada protesta o acción que apoya. Su juventud y su implicación la ponen siempre en el centro de las miradas.

En su primera acción en 2018 dejó de ir a clase como reclamo de una mayor acción gubernamental contra el cambio climático. Ese año habló en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 con solo 15 años.

Las detenciones de Greta Thunberg, al detalle

La primera detención de Greta Thunberg se produjo en enero de 2023 cuando la policía alemana la “retuvo” mientras participaba de una protesta contra la demolición del pueblo minero de Lutzerath para ampliar una mina de carbón a cielo abierto.

Ese mismo año, en octubre, fue detenida por la Policía británica en Londres durante una protesta contra la industria del petróleo.

Fue en esa fecha, en octubre de 2023, días después de los atentados de Hamás, cuando la activista medioambiental empezó a posicionarse junto a la población palestina. La mayoría de detenciones de Greta Thunberg se produjeron a partir de esta fecha, ya en 2024.

En abril de 2024, la activista fue detenida durante una protesta del movimiento Extinction Rebellion convocada en La Haya.

En mayo de 2024, fue detenida por la policía sueca por participar en una protesta pro palestina frente al Malmö Arena, sede del Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Después hizo una declaración oponiéndose a la participación de Israel en el concurso.

En septiembre del año pasado, la policía danesa la detuvo a la activista durante otra protesta propalestina en Copenhague contra la guerra de Gaza. Ella y otros activistas bloquearon una entrada a la Universidad de Copenhague.

La activista sueca también fue detenida por autoridades belgas, esta vez durante una manifestación en Bruselas contra el cambio climático y los subsidios a los combustibles fósiles en octubre de 2024.

Greta Thunberg, arrestada en Israel

En junio de 2025 fue detenida otra vez. En esta ocasión iba en el buque Madleen rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria, como ahora con la Flotilla.

Fue la primera vez que Thunberg fue arrestada por Israel. Entonces la deportaron y le prohibieron la entrada al país.

Israel hizo con el Madleen lo mismo que ha hecho ahora con la Flotilla. Asaltó el buque cuando estaba cerca de Gaza. Fue este hecho, el que propició que se organizara la Flotilla de la Libertad con más de 46 barcos, con cientos de personas de distintos países, con el único objetivo de impedir que Israel se atreviera a interceptarlos, poder llevar la ayuda humanitaria y abrir un corredor marítimo.

Los expertos apuntan a que el Gobierno de Israel podría acusar a Greta Thunberg de delitos más graves en esta ocasión.