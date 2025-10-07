Familiares de las víctimas de Hamás en el kibutz, asaltado el 7 de octubre de 2023 colocan velas y flores a las puertas de las viviendas

Dos años de los atentados de Hamás del 7 de Octubre: desde entonces Israel ha matado a 67.000 personas en Gaza, la mayoría civiles

Velas y lágrimas en el Kibutz Nir Oz, en Israel, donde comenzó el horror de Gaza. Familiares y amigos de las personas asesinadas y secuestradas por Hamás cuando participaban en el festival de música Supernova el 7 de octubre de 2023 han vuelto al lugar de la masacre. Dos años después, la violencia y brutalidad de aquel acto, solo ha traído más violencia y otros 64.000 muertos en la Franja.

Los familiares de las víctimas de Hamás han guardado un minuto de silencio en el lugar del ataque, en el sur de Israel, donde la milicia terrorista mató a más de 1.000 personas y secuestraron a 251, de los que casi 50 siguen en manos de Hamás, de estos una veintena han muerto, según datos de Israel.

Al memorial de las víctimas que ahora se alza allí han acudido este martes un grupo de israelíes con ramos de flores para recordar la fecha "negra" para los que han perdido a sus hijos, nietos, y que después de dos años siguen recordando que después de esto solo ha habido más muertes.

El acuerdo de paz sigue sobre la mesa y prevé la salida de Gaza de "todos" los rehenes que continúan en el enclave palestino, también la recuperación de los cuerpos de los fallecidos.

Von der Leyen pide "honrar la memoria" de las víctimas "trabajando por la paz"

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado aprovechar la propuesta para “llevar a su término este trágico conflicto” en un mensaje en X con motivo del segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel que desencadenaron la guerra en Gaza. La presidenta del a Comisión Europea, Ursula Von der Leyen también ha escrito un mensaje para "honrar la memoria de las víctimas.

“Nunca olvidaremos el horror de los ataques de Hamás del 7 de octubre y el dolor que causaron a víctimas inocentes, sus familia y a todo el pueblo de Israel”, ha escrito Von der Leyen en su mensaje, que ha pedido “honrar” la memoria de las víctimas “trabajando sin descanso por la paz”, a la vez que ha exigido la “ liberación de todos los rehenes y un alto el fuego están ahora al alcance”,