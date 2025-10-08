El cónsul de España en Tel Aviv ha podido hablar con ella y la activista está en contacto con su familia

Reyes Rigo, activista epañola de la Flotilla, retenida en Israel tras morder a una funcionaria en la cárcel: "Las investigaciones continúan"

La activista española Reyes Rigo seguirá detenida al menos tres días más en Israel. Ella es la única, de los 49 españoles que viajaban a bordo de la Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, que sigue arrestada. Un tribunal ha dictaminado esta prórroga por supuestamente morder a un funcionario de la prisión en la que se encuentra.

Según informa Europa Press, Rigo iba a comparecer hoy y se esperaba que fuese liberada. Pero el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que “sigue todavía retenida y tendrá otra vista oral”. Ha recalcado que el cónsul de España en Tel Aviv ha podido hablar con ella y está en contacto con su familia. Varios de los activistas, que han estado retenidos, denuncian torturas en la prisión de Israel y piden su vuelta a España.

La Policía pedía un periodo de custodia de cinco días

Reyes Rigo estará en prisión tres días más. Así lo ha comunicado un tribunal de Beerseba pese a que la Policía había reclamado que ese periodo de custodia se ampliase a cinco días. El juez ha tenido en cuenta que la defensa de la activista pedía una rápida deportación para tomar la decisión.

Albares ha recalcado que los ocho españoles que iban a bordo de la Flotilla “van a recibir toda la protección consular”. "Van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que consigan recuperar la libertad lo antes posible", ha concluido el ministro.