Denuncian que Israel también se ha hecho con ayuda humanitaria por valor de unos 94.720 euros

Continúan los abordajes y la tensión internacional por la situación de Gaza. La Flotilla de Libertad ha denunciado que Israel ha interceptado ahora el nuevo grupo de embarcaciones enviadas al enclave con ayuda humanitaria: una nueva flotilla compuesta por nueve barcos que navegaba desde hace cerca de una semana hacia la Franja. Aseguran además que sus activistas, –entre los que se encuentran varios españoles, como Jimena González, diputada de Más Madrid–, han sido “secuestrados”, mientras los de Benjamin Netanyahu aseveran que “están en buen estado de salud” y serán deportados “rápidamente”.

Siete días después del asalto militar israelí contra la Global Sumud Flotilla, la situación se repite. Era otra vez durante la madrugada, a aproximadamente las 4:34 horas, cuando se producían los primeros avisos apuntando a un “ataque e interceptación ilegal” contra sus barcos: 'Gaza Sunbirds', 'Alaa al Najajr' y 'Anas al Sharif', –embarcación esta última, que lleva el nombre del periodista de la cadena qatarí Al Jazeera al que mataron en un ataque israelí junto a otros cuatro compañeros”.

La Flotilla denuncia el “secuestro” de sus activistas en aguas internacionales

Según señalaron los activistas, esa primera interceptación se produjo a 120 millas náuticas de las costas de Gaza, es decir, a unos 220 kilómetros, por lo que denuncian un asalto en aguas internacionales.

Además, horas más tarde, a las 7:45, lanzaron otro aviso: “El resto de los veleros de 'Thousand Madleens' y el barco 'Conscience' han sido asaltados también en aguas internacionales". En su caso, a 110 millas naúticas de la costa gazatí, es decir, a unos 204 kilómetros.

Según han asegurado, los integrantes a bordo de la nueva flotilla, entre los cuales precisan que había “médicos, periodistas y funcionarios electos”, fueron “secuestrados” por las tropas de Israel.

“Su paradero sigue desconocido”, han denunciado, insistiendo en que la tripulación iba desarmada en el marco de su misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza, que justo ayer, entre las ruinas y los escombros, llegaba al segundo aniversario de la guerra que continúa devastando el enclave.

Los activistas denuncian que Israel les ha quitado la ayuda humanitaria

De igual modo, la Flotilla ha comunicado que las tropas israelíes se han incautado además de la ayuda humanitaria que portaban en sus embarcaciones, valorado en más de 110.000 dólares –es decir, unos 94.720 euros– en “medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hambrientos hospitales de Gaza".

Ante lo ocurrido, David Heap, del Comité Directivo de la Coalición de la Flotilla de Canadá y la Flotilla de la Libertad, ha advertido que "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos".

"Esta incautación viola descaradamente el Derecho Internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que requieren un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza", ha recalcado, antes de añadir: "Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o impugnar un bloqueo ilegal. Su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato".

Israel asegura que los activistas “están en buen estado de salud” y serán deportados

Por su parte, desde Israel, su Ministerio de Exteriores ha asegurado a través de las redes sociales que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", asegurando que “todas” las personas a bordo se encuentran en “buen estado de salud” y que serán deportados “rápidamente”.

Además, en el mismo mensaje, señalan que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

Más Madrid reclama la liberación inmediata de su diputada y del resto de activistas

Tras lo sucedido con la nueva flotilla, Más Madrid ha denunciado el secuestro por parte del "ejército israelí" de su diputada Jimena González "mientras intentaba llegar a las costas de Gaza para romper el bloqueo israelí", tras lo cual la formación ha exigido su "liberación inmediata y la del resto de detenidos".

De igual modo, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, se ha pronunciado también a través de las redes sociales denunciando el "asalto a la segunda flotilla a Gaza", la interceptación de los barcos y el "secuestro" de "todos los activistas" mientras "intentaban hacer llegar suministros" al enclave.

"Entre ellos está nuestra compañera Jimena González, diputada de Más Madrid", ha señalado, antes de añadir: "Es una más de las personas que en estos años han partido en flotillas para romper el bloqueo y denunciar la masacre de Israel en Palestina. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas secuestradas".