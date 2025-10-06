Antonio Rodríguez 06 OCT 2025 - 17:18h.

Reyes Rigo, la única de los 28 españoles detenidos en Israel que no volverá a nuestro país: la tienen retenida hasta el miércoles tras morder a una funcionaria

Hanan Alcalde, activista de la Flotilla, cuenta cómo fue tratada por los soldados: "Me tiró de los pelos, me arrancó la kufilla y empezó a saltar sobre ella"

Los últimos españoles miembros de la Flotilla que quedan arrestados en Israel volverán a nuestro país excepto uno de ellos. La activista Reyes Rigo permanecerá detenida hasta al menos el miércoles tras ser acusada de morder a una funcionaria durante el examen médico que se le realizó en la prisión de Ktziot.

El regreso a Madrid se estaba produciendo de forma escalonada y ya solo quedan por volver los 28 últimos españoles que estaban detenidos en Ktziot. Sin embargo, ahora van a volver 27 personas y la española Reyes Rigo continuará bajo la custodia de la Policía de Israel, según han informado fuentes diplomáticas del país.

La activista Reyes Rigo mordió a una funcionaria en Israel

Todo ocurrió durante la jornada del pasado domingo, cuando los españoles integrnates de la Global Sumud Flotilla se encontraban en el interior de la prisión de Ktziot y se disponían a realizarle un examen médico a los 28 activistas de nuestro país.

Según informan las autoridades de Israel en redes sociales, Reyes Rigo habría mordido a una funcionaria en la mano izquierda, lo que provocó que automaticamente prorrogaran su arresto hasta el próximo miércoles día 8 de octubre. Además, la española fue evacuada desde la prisión hasta una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, donde los agentes le realizaron un interrogatorio tras la presunta agresión.

En cuanto las lesiones, según apuntan fuentes oficiales, la funcionaria solamente habría sufrido "heridas leves". Unos hechos que han complicado la situación de la española Reyes Rigo, debido a que las autoridades israelíes confirman en redes sociales que van analizar los hechos ocurridos: "Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente".

Carlota Oliver, hija de Reyes Rigo: "Está retenida y no se le deja volver"

La hija de Reyes Rigo ha emitido un video en redes sociales para alertar de la situación que está viviendo su madre en Israel. La hija de la activista española deja claro que la situación de su madre es delicada y pide ayuda a las autoridades españolas.

"Hago este vídeo para informar que un miembro de la Flotilla, Reyes Rigo, está retenida en Israel y no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan todos los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa", sentencia su hija con un comunicado mirando a cámara.