Para Hanan Alcalde la detención en aguas internacionales fue un "secuestro" y fueron tratadas con "sadismo" por los soldados y policías israelíes

Hanan Alcalde, activista a bordo de la flotilla rumbo a Gaza, vive un simulacro de abordaje en plena conexión con ‘El tiempo justo’

Hanan Alcalde ha vivido y contado en primera persona y en tiempo real la protesta propalestina protagonizada por la Flotilla Global Sumud que terminó con la interceptación de todas las embarcaciones que participaron en la iniciativa y la detención y deportación de sus integrantes. Antes de abandonar Israel, Hanan, estuvo arrestada y vivió momentos de miedo que hoy ha contado en el programa de Cuatro 'En boca de todos' de Nacho Abad.

Hanan Alcalde: "Llegué a pensar que este era mi final"

Para Hanan, la detención por parte de los militares israelíes ha sido un "secuestro", aunque reconoce que no sufrieron malos tratos por los soldados en ese momento. Una actitud que cambió cuando llegaron a las instalaciones portuarias de Ashdod para ser identificados y trasladados posteriormente a la prisión de Saharonim.

En ese momento, la activista relata un cambio de actitud que comenzó cuando la identificaron como defensora de la causa palestina: "me doy cuenta de que me reconocen porque los veo cuchicheando y señalándome". Una situación que se traduce en que uno de ellos "me cogió del pelo que llevaba la kufilla (el pañuelo típico palestino) y empezó a tirarme para arrancármela,y saltar sobre la tela como si lo estuviera haciendo sobre su peor enemigo".

Momentos después, la identidad de Hanan sigue convirtiéndola en protagonista de la atención de los captores porque, como relata, "veo que uno de ellos se aproxima a mí y, efectivamente, me pide la mano donde llevaba puesta una pulsera de una sandía, que es un símbolo de la resistencia. Y entonces me cogió y me la arrancó de la mano y llamó a los otros y le dijo como que aquí estaba. Entonces me sacaron del grupo, me apartaron llevándome al fondo de la sala, detrás de todos los detenidos".

Ana describe lo que se suponen son actos contrarios a todo principio de legalidad internacional al colocarla con bridas delante de una bandera israelí para humillarla y "hacerse fotos conmigo" mientras "me insultaban". Cuenta que los captores le obligaban a mirar la bandera mientras le decían que Israel "es el mejor país del mundo", al tiempo que la presión del entorno y las acusaciones de vínculos con Hamás y otros mensajes le hizo entrar en un episodio de ansiedad

Recuerda Hanan que en todo momento tuvo a su familia en mente y que llegó a pensar si no había llevado muy lejos su implicación, siendo "egoísta" con los suyos. Se refiere a una conversación con su madre en la que esta le cuenta que en caso de pasarle algo grave en su protesta contra Israel por el genocidio en Gaza, su padre "se quitaría la vida". Se trata de un momento complicado durante la navegación rumbo a las costas de Gaza en la que recibe el apoyo de sus compañeros, incluida el de la dirigente de Podemos, Ione Belarra.

Describe estos momentos de tensión en los que llegó a pensar que este era "mi final", algo que cambió hora después al darse cuenta que su fama jugaba a su favor porque "no se atrevían tampoco a tocarme", algo que una compañera no tuvo tanta suerte porque recibió golpes por parte de los soldados y fue represaliada por contar estos malos tratos a una abogada presente por lo que se le obligó a estar a plenos sol y privada de su medicación.

"Que me llamen ''BarbiGaza', aunque sea para apoyar la lucha propalestina"

Hanan reconoce ser "una persona privilegiada" por su presencia en redes sociales y servir de altavoz a una causa justa. Confiesa que "no me molesta que me llamen 'BarbiGaza'", aunque tiene miedo a que se la pueda utilizar para "perjudicar a la causa palestina, que me ridiculicen y banalizar esta lucha".

Una fama que le ha permitido esquivar las torturas que asegura recibieron otros integrantes de la Flotilla. Es el caso de una mujer de 70 años y origen irlandés que iba a bordo de una embarcación turca y que casi muere de asfixia por problemas respiratorios y falta de atención médica.

Según Hanan, fueron momentos "sádicos" en los que "casi vi morir a una persona", mientras "soldados armados nos apuntaban con sus pistolas y nos acosaban con perros"., armados, apuntándonos con las pistolas.