La elección de Bad Bunny para actuar en el Super Bowl ha generado grandes críticas entre las filas republicanas

El pasado sábado, el músico respondió ante las críticas en el programa Saturday Night Live

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la NFL por elegir al artista de Puerto Rico Bad Bunny para actúar en el descanso de la Super Bowl, una decisión que describió como "absolutamente ridícula".

"Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", señaló el presidente durante su intervención en el programa ‘Greg Kelly Reports’ que se emitió anoche en Newsmax.

Donald Trump critica algunas normas técnicas de la NFL

El presidente demostró su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría modificar algunas, como la patada inicial (kickoff, en inglés) que se hace para dar comienzo al juego.

"Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano", destacó.

La elección de Bad Bunny para actuar en la Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), ha generado grandes críticas entre las filas republicanas, entre otras cosas, por ser música en español.

Posible redada de inmigrantes durante el show

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para el gran evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, avisó que el Gobierno de Estados Unidos desplegaría a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el espectáculo.

Sin embargo, la Casa Blanca estableció más tarde que no había planes de redadas migratorias en la Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

El pasado sábado, el músico respondió ante las críticas debido a su presencia en la Super Bowl en su monólogo como artista invitado en el programa Saturday Night Live (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una adaptación de la famosa serie infantil mexicana ‘El Chavo del Ocho’.