Condenado a 10 años de cárcel el único violador de Gisèle Pelicot que recurrió la condena

El Tribunal de Apelación de Nimes ha aumentado la condena de hace un año que ya obtuvo en primera instancia Husamettin Dogan

La Fiscalía reclama 12 años de cárcel contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

El Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, condenó a Husamettin Dogan a 10 años de prisión, uno más que en primera instancia, por haber violado a Gisèle Pelicot aprovechando que su entonces marido, Dominique Pelicot, la había drogado con somníferos la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

La corte endureció así la condena de hace un año que ya obtuvo en primera instancia este hombre de 44 años, padre y obrero de profesión, el único que recurrió la sentencia en la que también fueron declarados culpables 50 hombres más por agresión sexual y violación bajo sumisión química.

Dogan, de 44 años, había alegado durante los tres primeros días de vista que fue "engañado" por Dominique Pelicot, a quien describió como un "manipulador". Según su versión, pensaba que Pelicot sí había obtenido el consentimiento de su mujer, un dato que ya quedó demostrado que no era tal en el primer juicio, que concluyó en diciembre de 2024 con medio centenar de condenados.

La propia víctima recriminó al condenado

"Por supuesto que Giséle Pelicot no lo consentía", ha esgrimido el fiscal Dominique Sié este jueves en su último turno de palabra, en el que ha señalado a Dogan como plenamente responsable de un delito de violación con agravantes cometido en junio de 2019 en la localidad de Mazan, en el sur de Francia.

Tal y como recoge Europa Press, la Fiscalía ha recordado que la mujer aparece inmóvil en los vídeos y que tanto los expertos que han comparecido en el juicio como otros acusados han descartado que hubiese consentimiento alguno, según Franceinfo. Por ello, reclamó para el acusado 13 años de cárcel, la misma pena que ya había solicitado el Ministerio Público en primera instancia.

La propia víctima también recriminó el miércoles a Dogan que se presentase como una "víctima" de Dominique Pelicot. "¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía", espetó la mujer.