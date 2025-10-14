Claudia Barraso 14 OCT 2025 - 23:16h.

El inquilino de la Casa Blanca advierte a Hamás de que "el trabajo no ha terminado" porque falta la entrega de los rehenes fallecidos

Donald Trump, contundente sobre el alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza: "La guerra ha terminado"

Donald Trump ha asegurado que el trabajo en Gaza “todavía no ha terminado” porque falta la entrega de los rehenes fallecidos. Por ello, se ha dirigido directamente a Hamás en unas declaraciones en la Casa Blanca que ha dado para la prensa, asegurando que "Se desarmarán, porque dijeron que lo harían. Y, si no se desarman, les desarmaremos. Saben que hablo en serio (...) Ocurrirá rápido y, quizás, violentamente, pero les desarmaremos".

De la misma manera, el presidente de Estados Unidos ha asegurado frente a las cámaras de los medios que se ha puesto en contacto directamente con algunos de los representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y le han confirmado que dejarán las armas. También ha celebrado que Hamás haya "eliminado a un par de pandillas que eran muy malas": "No me molestó mucho, para ser honesto", ha dicho en referencia a las ejecuciones de miembros de milicias rivales, según ha recogido ‘Europa Press’.

No ha querido desperdiciar la oportunidad de poder rendirse homenaje a su propia labor en el fin de la guerra. "Hemos hecho algo enorme. Recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer", ha señalado. Minutos antes, ha aplaudido la liberación de los rehenes que seguían vivos, pero ha lamentado que no se hayan entregado todos los cuerpos de los fallecidos: "Los 20 rehenes han regresado y están tan bien como cabría esperar. Se ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡No se han devuelto los cuerpos de los fallecidos, como se había prometido! ¡La fase dos comienza ahora mismo!", ha indicado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El acuerdo de Israel y Hamás

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han llegado en medio de las críticas por la demora de la entrega de los cadáveres, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado.