La liberación de los rehenes en manos de Hamás, en directo: los terroristas entregan a los siete primeros secuestrados
A lo largo de la jornada, Hamás liberará hasta una veintena de rehenes en distintos puntos acordados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste en Egipto a la firma de la paz
Veinte líderes mundiales se reúnen en Egipto para declarar el fin de la guerra de Gaza. Entre ellos, el presidente norteamericano, Donald Trump, precursor del plan de paz para Gaza y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos líderes se saludarán unos minutos en Egipto.
La cumbre por la paz coincide con otro momento que promete ser de los más emotivos: el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos. Hamás entregará a una veintena de rehenes vivos en tres puntos distintos. Los siete primeros ya han sido liberados.
Mientras, la entrega de ayuda humanitaria, otro de los primeros elementos clave del acuerdo de paz, ya está en marcha en la Franja de Gaza desde este domingo.
Saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez
La ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto propiciará un saludo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Donald Trump cuatro días después de que el presidente estadounidense plantease la salida de España de la OTAN.
Sánchez viaja a Sharm el Seij para asistir a esa ceremonia, a la que ha sido invitado por el país anfitrión, Egipto, y Estados Unidos. Allí tendrá un saludo con Trump y con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que recibirán a todos y cada uno de la treintena de líderes presentes en la cumbre.
Tras las insinuaciones de Trump palabras, el Gobierno aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.
Los seis últimos miembros de la flotilla llegan a España
Los seis últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel, incluida la activista Reyes Rigo, llegan este lunes a España, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Reyes Rigo era la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que permanecía bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre.
De esta forma ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel.
"La guerra ha terminado, ¿entiende?"
A las insistentes preguntas de la prensa a Donald Trump, cuando subía en el avión presidencial para tomar rumbo a Israel, sobre si la paz sería duradera, el presidente de Estados Unidos ha dicho tajante: "La guerra ha terminado, ¿entiende?".
Llega la ayuda humanitaria a Gaza
Mientras se firma el acuerdo de paz y se liberan rehenes israelíes y presos palestinos, cientos de camiones con ayuda humanitaria ha comenzado a entrar en la Franja de Gaza desde Egipto.
La entrega de ayuda humanitaria era una de las principales patas del acuerdo de paz.
Las largas colas de vehículos se encuentran en la zona de Rafah, a la espera de acceder a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel, en las primeras horas.
Una veintena de líderes mundiales en la firma de la paz
Una veintena de líderes mundiales asisten este lunes en Egipto al acuerdo de paz de Gaza entre Israel y Hamás. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, el precursor del acuerdo, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Quienes son los 20 rehenes que Hamás entregará este lunes
Los 20 rehenes que continúan con vida en manos de Hamás son varios soldados, trabajadores del festival Nova, jóvenes asistentes, dos parejas de hermanos. Todos jóvenes y todos hombres. Se desconoce en qué condiciones estarán, después de dos años de secuestros y torturas, físicas y psicológicas.
Liberados los primeros siete rehenes
Hamás ha liberado a los primeros siete rehenes. El grupo terrorista debe entregar a una veintena de las personas que retiene desde hace dos, aún con vida.
Donald Trump en Israel con las familias de los rehenes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en Israel para reunirse con las familias de los rehenes que Hamás está a punto de liberar. Después el precursor del plan de paz para Gaza viajará a Egipto para la firma del acuerdo.