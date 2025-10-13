Saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez

Esperanza Buitrago 13 OCT 2025 - 07:27h.

A lo largo de la jornada, Hamás liberará hasta una veintena de rehenes en distintos puntos acordados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste en Egipto a la firma de la paz

Veinte líderes mundiales se reúnen en Egipto para declarar el fin de la guerra de Gaza. Entre ellos, el presidente norteamericano, Donald Trump, precursor del plan de paz para Gaza y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos líderes se saludarán unos minutos en Egipto.

La cumbre por la paz coincide con otro momento que promete ser de los más emotivos: el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos. Hamás entregará a una veintena de rehenes vivos en tres puntos distintos. Los siete primeros ya han sido liberados.

Mientras, la entrega de ayuda humanitaria, otro de los primeros elementos clave del acuerdo de paz, ya está en marcha en la Franja de Gaza desde este domingo.