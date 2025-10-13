El presidente estadounidense ha asegurado desde el Air Force One que "el alto al fuego se mantendrá" en la Franja de Gaza

Contundente y sin dar espacio a la duda, Donald Trump asegura que “la guerra ha terminado” en la Franja de Gaza. El presidente estadounidense, que reivindica el plan de Estados Unidos que ha llevado al acuerdo entre Israel y Hamás, asevera que “el alto al fuego se mantendrá”.

Desde el avión presidencial, –el Air Force One–, y antes de poner rumbo a Israel, donde ya ha aterrizado y ha sido recibido por una comitiva que incluía al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump ha pronunciado estas palabras asegurando que “la gente está cansada” del conflicto y “todos están felices” sobre el acuerdo alcanzado.

Donald Trump reivindica el acuerdo para el alto al fuego entre Israel y Hamás

El presidente estadounidense, atendiendo a los medios desde el Air Force One y atribuyéndose méritos una vez más en lo que respecta a la iniciativa estadounidense para lograr la paz en Gaza, ha querido atajar así posibles dudas, contradiciendo incluso a un Benjamin Netanyahu que previamente había sugerido que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

De hecho, el propio Ejercito israelí, el mismo día en que se anunció el acuerdo apuntó: “El jefe de Estado Mayor instruyó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la profundidad, a prepararse para una defensa sólida y estar preparados para cualquier escenario”. Y además, Hamás, en paralelo, instó al pueblo palestino a actuar “con la máxima precaución y vigilancia”, mostrando su desconfianza y apuntando a posibles ataques israelíes en los momentos en que se aguardaba a la materialización del alto al fuego, sellado el viernes.

Para Trump, no obstante, “todos están felices” con el acuerdo. “Ya sean judios musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calle”, ha defendido, reivindicando el histórico acuerdo sobre la primera fase del plan de Estados Unidos para Gaza: “Es un momento que no creo que se vuelva a ver”, ha señalado.

Trump defiende a Benjamin Netanyahu: “Ha hecho un gran trabajo”

Por otra parte, el mandatario estadounidense ha defendido la labor de Benjamin Netanyahu, al que se ha referido como “un presidente en tiempos de guerra”.

"En lo que a mí respecta, creo que ha hecho un gran trabajo. Creo que era la persona adecuada en este momento", ha defendido, evitando responder de manera concluyente a si el mandatario israelí se había comprometido con él a avanzar a la siguiente fase del acuerdo de paz con Hamás.

Encuentro en Israel, liberación de rehenes y cumbre en Egipto

Tras sus palabras, el presidente estadounidense ha viajado hacia Israel, donde ha sido recibido por Benjamin Netanyahu y el resto de su comitiva, con la que ha decidido reunirse en un día clave y fundamental tanto para el acuerdo como para el conflicto: la primera liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás y de presos palestinos por parte de Israel.

El momento, celebrado a uno y otro lado, antecede además a una cumbre internacional histórica por la paz en la Franja: el encuentro en Egipto que acogerá a países de Oriente Próximo, de Europa y Asia, y en el que por supuesto estará el propio Donald Trump.

En esa cita, además, también estará presente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.