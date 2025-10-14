El objetivo del hombre era conseguir más de un millón de euros por una discapacidad visual total que no tenía

Un hombre de 70 años se ha hecho pasar por ciego para cobrar la prestación por discapacidad visual total durante más de 50 años, desde 1972, en Vicenza. Los agentes de la Guardia de Finanzas descubrieron que tenía más de 200.000 euros en ingresos ilícitos durante los últimos cinco años.

El objetivo del hombre era conseguir más de un millón de euros por una discapacidad visual total que no tenía. Los agentes siguieron al sospechoso durante dos meses y grabaron al presunto estafador comprando frutas y verduras y haciendo labores de jardinería sin ningún tipo de ayuda, según 'La Repubblica'.

El hombre compraba la comida con total autonomía

La Policía, que estuvo vigilando al sospechoso durante dos meses, asegura que el hombre iba al mercado con total autonomía mientras comprobaba los alimentos antes de escogerlos. El presunto estafador también pagaba con dinero en efectivo y lo sacaba él mismo de su bolsillo.

"El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma, pagando en efectivo y examinando cuidadosamente los productos", recalcan las autoridades. La Fiscalía decidió procesar al anciano por un delito de estafa contra el Estado y se ordenó la suspensión de las ayudas que recibía.