Malena Guerra 09 OCT 2025 - 17:44h.

La Guardia Civil ha conseguido detener a un hacker de 25 años que era el cerebro de todos estos robos

Las contraseñas espaciales cuánticas hiperseguras serán españolas: llegarán en satélite y serán imposibles de hackear

Compartir







Detrás de un grupo de chat llamado 'robarle a todas las abuelas', había toda una red de phishing. Es decir, los engaños para conseguir las claves bancarias. La Guardia Civil ha conseguido detener a un hacker de 25 años, que era el cerebro de todos estos hurtos y el que les daba las herramientas para conseguirlo.

El ciberdelincuente brasileño de 25 años se ofertaba en un grupo de mensajería que titulaba 'robarle todo a las abuelas'. Más de 1.000 criminales alquilaron su kit de phishing para robar en directo. Hay 65 entidades suplantadas entre organismos oficiales y bancos y las víctimas se cuentan por miles.

La captación de víctimas comenzaba con el típico SMS

Los paneles permiten al delincuente es interactuar en directo con la víctima. "Piden datos del teléfono, los datos de la tarjeta bancaria y podrían estarle robando el dinero en ese momento", explica Alberto Rodao, teniente coronel departamento contra el Cibercrimen de la UCO. Así robaban en bancos o en la DGT replicando el pago de multas o datos en el simulador de la seguridad social y las personas no eran conscientes que sus datos habían sido robados.

La captación de víctimas comenzaba con el típico SMS. Y la recomendación de las autoridades es clara: nunca pinchen en links vinculados a un SMS, siempre hay que ir a la página o a la aplicación de confianza que tiene instalada en el móvil. El incremento llamativo de las suplantaciones de prestadores de servicios y bancos desde 2023 lo vinculan con la empresa criminal de este ciberestafador ya detenido.