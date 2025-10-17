Sigue aumentando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ante los continuos ataques contra narcolanchas en aguas del Caribe

Donald Trump anuncia un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha: hay seis muertos

Estados Unidos ha vuelto a atacar otra supuesta narcolancha frente a la costa de Venezuela. Esta vez, además ha detenido a dos ocupantes que han sobrevivido. A esos dos supervivientes, Estados Unidos les ha refugiado en un buque de guerra tras haber sido rescatados en helicóptero. Estos dos hombres son los primeros prisioneros en esta guerra contra el narcotráfico. Con esta, es la sexta embarcación atacada por la Administración Trump.

Los quejas en Venezuela ante estos continuos ataques cada vez tienen más voz. La familia de uno de los fallecidos en una supuesta narcolancha niega que fuese traficante y dicen que Estados Unidos se ha cobrado la vida de un inocente. En Caracas, Nicolas Maduro ha aparecido junto a la vicepresidenta Delcy Rodíguez para desmentir estas informaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha "ofrecido de todo" porque no quiere "meterse" con Estados Unidos, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país nortamericano está en guerra con los cárteles de la droga.

Los dardos de Trump a Maduro

"Lo ha ofrecido todo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", ha asegurado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Sus declaraciones han llegado después de que el diario estadounidense 'The New York Times' informara de que Maduro había ofrecido abrir los proyectos petroleros y auríferos, tanto actuales como futuros, a empresas estadounidenses, así como otorgar contratos preferenciales a compañías de Estados Unidos.

También habría propuesto revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros del país latinoamericano con empresas chinas, iraníes y rusas. Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha confirmado que el último ataque en el Caribe ha sido contra un "submarino que transportaba drogas construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas", si bien no ha abordado el estado de los tripulantes.

"No era un grupo de gente inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. Y ese fue un ataque a un submarino cargado de drogas", ha zanjado, respondiendo así a las informaciones publicadas por la prensa local que apuntaba a que por primera vez había supervivientes del bombardeo. Fuentes consultadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han asegurado que el Ejército mantiene detenidos en un barco de la Armada a a dos supervivientes del ataque que llevó a cabo en la víspera contra una embarcación supuestamente cargada de drogas en el Caribe.