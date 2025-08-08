La orden presidencial proporcionaría una base legal para operaciones militares directas en el extranjero contra los narcotraficantes

Donald Trump firma una ley contra los traficantes de fentanilo con una pena mínima de 10 años de cárcel

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina, según ha informado este viernes 'The New York Times' citando a fuentes familiarizadas con la decisión. Hace unos días, extraditaron al narcotraficante 'Fito', el líder criminal más buscado de Ecuador, al país norteamericano.

De acuerdo con lo publicado por el diario neoyorquino, se trataría de la medida más agresiva adoptada hasta el momento por la Administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde comienzos de este año.

PUEDE INTERESARTE La presidenta de México sugiere que la entrega a EEUU de jefes del narco responde a la "corrupción" de la Justicia de su país

La orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los narcotraficantes. Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo realizar dichas acciones.

Lucha de Trump contra el fentanilo

El asunto plantea serias dudas legales que el Gobierno estaría evaluando, señala el periódico, como si se consideraría un "asesinato" que las fuerzas estadounidenses mataran a civiles o presuntos delincuentes que no representaran una amenaza inminente, especialmente en operaciones no autorizadas por el Congreso.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan una red en Sevilla que enviaba droga a Europa con una empresa de transportes como tapadera: cinco detenidos

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que según Washington es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Ejecutivo de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).En julio pasado, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Departamento de Justicia estadounidense elevó este jueves hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Asimismo, la actual Administración ha intensificado los vuelos secretos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, un programa que inició durante el anterior Gobierno de Joe Biden, pero esos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal, recuerda 'The New York Times'.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado abierta a cooperar en materia de seguridad con Estados Unidos, pero insiste en el respeto a la soberanía territorial de su país y en que no habrá "invasión a México".