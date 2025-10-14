Claudia Barraso 14 OCT 2025 - 20:55h.

Donald Trump ha anunciado a través de redes sociales la muerte de seis personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha

Donald Trump ordena al Pentágono que utilice la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos ha anunciado a través de redes sociales que se ha producido otro ataque contra una supuesta narcolancha. Han perdido la vida seis personas. Es el quinto ataque de este tipo, elevando la cifra de muertos a un total de 23. Donald Trump ha informado de esta operación a través de ‘Truth Social’.

“Bajo mis Autoridades Permanentes como comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela. La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Trump no ha añadido más información sobre la supuesta nave que cargaba droga. Ya son cinco los ataques estadounidenses que han acabado con la ejecución extrajudicial de decenas de personas hasta el momento. El último ataque se produjo el pasado 20 de septiembre, por el que murieron tres personas.

Las medidas de Donald Trump contra los cárteles de la droga

Ya en agosto el presidente habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina. Se trataría de la medida más agresiva adoptada hasta el momento por la Administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde comienzos de este año.

"América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años". Estas fueron las palabras del presidente estadounidenses a comienzo del mes de agosto.