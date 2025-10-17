Trump y Putin se reunirán "dentro de dos semanas" en Hungría para intentar poner fin al conflicto en Ucrania

Zelenski llega a Estados Unidos afirmando que "no debe haber otra alternativa que la paz"

Compartir







El presidente de Estados Unidos ha mostrado sus reticencias sobre la venta de los misiles Tomahawk a Ucrania para enfrentar a Rusia. Donald Trump ha alegado que el país también los necesita de cara a su uso, pero su postura coincide con la llamada telefónica con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, al que "no le ha gusta" esta idea, según ha admitido el republicano.

"También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos, pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto", ha explicado en una breve comparecencia en la Casa Blanca.

Al ser preguntado si Putin ha intentado disuadirlo de vender estos misiles a Kiev, Trump ha revelado que al presidente de Rusia "no le ha gustado la idea". "Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición?", ha contado el inquilino de la Casa Blanca, que ha lamentado que, "a veces, hay que tomárselo con un poco de humor, pero él (Putin) no quiere".

El presidente estadounidense ha abordado también la posibilidad de imponer sanciones a Moscú, una medida estipulada en un proyecto de ley sobre el cual el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se ha mostrado a favor. "Él aún no sabe nada de la llamada. Voy a hablar con él más tarde", ha indicado Trump, que ha señalado que la propuesta dependía de lo que él mismo "quisiera hacer". "No estoy en contra de nada", ha subrayado, afirmando que hablaría también con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

"Queremos la paz. Queremos detener la matanza de 7.000 personas a la semana", ha declarado el mandatario. "Pensé que esto sería rápido (poner fin a la guerra de Ucrania) debido a mi relación con el presidente Putin. Pensé que esto sería muy rápido", ha reiterado sobre la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. "¿Quién diría que hice Oriente Próximo antes de esto?", se ha preguntado antes de prometer que hará de este conflicto "el noveno" que resuelva.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trump y Putin se reunirán "dentro de dos semanas" en Hungría

Trump ha indicado que su reunión con Putin, prevista para realizarse en Hungría, tendrá lugar "dentro de dos semanas, más o menos". En cambio, el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se producirá "muy pronto", si bien hasta el momento ha habido confirmación desde Moscú.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las declaraciones del presidente estadounidense se han producido unas horas después de anunciar la reunión bilateral en Budapest para "poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, un diálogo acordado a través de la llamada mantenida con Putin, cuyo asesor de política exterior, Yuri Ushakov, ha calificado como "muy informativa y, al mismo tiempo, extremadamente franca y confidencial", además de "muy extensa, de casi dos horas y media de duración".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante su conversación, el mandatario ruso ha declarado sobre el posible suministro de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, que "no cambiaría la situación en el campo de batalla, sino que causaría un daño significativo a las relaciones" de sus "países, por no mencionar las perspectivas de una solución pacífica".