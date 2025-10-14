Tras lograr un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás con su plan para la paz en Gaza, las miradas se trasladan a las negociaciones por el fin de la guerra en Ucrania

Miradas cómplices, baile de egos y pulsos interminables: así han sido los saludos entre Trump y los mandatarios en la cumbre internacional por Gaza

Donald Trump es esta semana el gran protagonista de la actualidad geopolítica y el escenario internacional. Tras presentarse como el artífice del plan que ha llevado al acuerdo entre Israel y Hamás para el alto al fuego en Gaza, y tras la cumbre internacional en Egipto en la que multitud de líderes han reconocido sus esfuerzos para mediar en el conflicto y llevar la paz al enclave, ahora el mandatario estadounidense tiene otro objetivo pendiente: Rusia y Ucrania.

Tras asegurar que “la guerra ha terminado” en la Franja, augurando incluso una “nueva era” para Oriente Próximo, –y todo a pesar de que ha eludido hablar de un Estado palestino y no son pocas las voces que señalan que las heridas abiertas por el conflicto no sanarán tan fácilmente–, Trump mira ya al otro gran frente que no ha conseguido parar.

Donald Trump, ¿hacia el fin de la guerra en Ucrania?

El fin de la guerra en Ucrania es uno de los grandes retos pendientes del mandatario estadounidense. Ávido de acaparar siempre el protagonismo, –y aunque eso ya se lo ha dado en los últimos días el alto al fuego en Gaza–, es sabido también que al magnate republicano no le gusta perder o quedar en segundo lugar. Y la realidad es que, hasta el momento, sus intentos por mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania han fracasado en la pretensión de obtener también aquí un acuerdo de paz.

Fundamentalmente, no es lo mismo negociar con Benjamin Netanyahu que con el mismísimo Vladímir Putin. Entre múltiples diferencias, algunas más evidentes que otras, la conexión entre el primer ministro israelí y Trump siempre ha quedado patente entre los elogios que se han dedicado. Aliados incluso en el diseño del plan para el futuro de Gaza, –presumiblemente confeccionado a medida de EEUU primero y de Israel después–, la postura entre ambos siempre ha sido cercana: no es lo mismo negociar con un ‘amigo’, que con alguien eminentemente distante.

“Donald Trump es el mayor amigo de Israel que ha habido en la Casa Blanca”, decía ayer mismo Netanyahu sobre un Trump que previamente había defendido que su homólogo en Israel, “un presidente en tiempos de guerra”, ha hecho “un gran trabajo”, aseverando así que “era la persona adecuada en este momento”.

En ese intercambio de alabanzas, Netanyahu llegó a comunicar al presidente estadounidense que su nombre sería “grabado en la historia” del pueblo de Israel, añadiendo además que éste ya había sido “grabado en la historia de la humanidad”.

Interpretaciones aparte, las relaciones con Vladímir Putin son otra cosa. Frío como el inverno de Rusia, el líder del Kremlin no cede en sus propósitos ni se doblega a la presión, pese a los severos bloqueos internacionales que lleva enfrentando desde el inicio de la guerra, catalogada por él como “operación especial”.

La también denominada invasión rusa de Ucrania se mantiene desde el 24 de febrero de 2022, y todavía hoy continúa entre ataques que no cesan. Las negociaciones y los intentos de Donald Trump por estrechar posturas con el presidente ruso, hasta el momento, distan mucho de lo conseguido con Israel.

Prueba de ello fueron las palabras que pronunció el mandatario estadounidense a mediados del pasado mes de septiembre, cuando ante los medios declaró: “Pensé que sería más fácil por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado”.

Resumía así la falta de avances, reconociendo que mediar por una resolución en el conflicto estaba costando más de lo que pensaba en un principio.

Ni acuerdo ni acercamiento con Vladímir Putin para el fin de la guerra en Ucrania

Vladímir Putin no rebaja sus pretensiones y no hay entendimiento. La ronda de reuniones entre Rusia y Ucrania mantenidas durante el verano acabó sin acuerdo de paz, aunque con el pacto del canje de prisioneros.

Entre las exigencias, Putin reclamaría la retirada de tropas ucranianas del Donbás; la aceptación de la anexión de Crimea; el ruso como lengua oficial en Ucrania; la libertad de culto para la iglesia ortodoxa rusa; el levantamiento de sanciones de EEUU y Europa y otros aliados; y que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica, con la que las fricciones también continúan.

A todo ello, además, se suman esos discursos de Putin sobre lo que denomina la “desnazificación” de Ucrania, algo que pasaría para él por un “cambio de régimen” en Kiev que expulse a su principal enemigo y a quien le ha hecho frente: Volodímir Zelenski.

Una nueva reunión de Trump en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski

En este escenario, justo este viernes el presidente de Ucrania viaja a Estados Unidos para verse de nuevo con Donald Trump en la Casa Blanca.

Sobre este encuentro, y al ser preguntada por las posibilidades de lograr en este conflicto algo similar a lo alcanzado en Gaza, el presidente estadounidense ha señalado que su homólogo en Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, puede desempeñar junto a él un papel crucial para poner fin a la guerra entre los dos países.

Al respecto, por su parte, Volodímir Zelenski ha expresado su confianza en que pueda haber un espacio para el entendimiento: “Cuando se logra la paz en una parte del mundo, se aviva la esperanza de paz en otras regiones donde la vida aún está amenazada", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, donde ha ensalzado también la "determinación" de Trump y los esfuerzos de muchos otros actores para lograr este acuerdo.

"Este es un acontecimiento verdaderamente extraordinario. El liderazgo y la determinación del presidente Trump han dado resultado y es importante que toda la ayuda necesaria haya llegado de países y muchas personas con influencia real", ha destacado, pidiendo centrar ahora los esfuerzos en Ucrania.

"Estamos trabajando para que la paz llegue también a Ucrania. La agresión rusa sigue siendo la última fuente global de desestabilización, y si se ha logrado un alto el fuego y la paz en Oriente Próximo, el liderazgo y la determinación de los actores globales sin duda pueden funcionar también para nosotros", ha defendido, aseverando que también es "posible" la paz en su país y que "el terrorismo siempre pierde cuando la unidad global es lo suficientemente fuerte".

Hasta entonces, los ataques continúan, como él mismo ha subrayado también a través de 'X', red social antes conocida como Twitter', donde ha compartido las imágenes de una nueva ofensiva aérea rusa durante la pasada noche.