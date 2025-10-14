Hamás solo ha devuelto los cuerpos de cuatro de los 28 secuestrados fallecidos en dos años de cautiverio

El análisis de Carlos Franganillo sobre el acuerdo de paz para Gaza: "Ninguna de las partes ha querido desmentir al hombre más poderoso del mundo"

Tras 738 días de duro cautiverio, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos que mantenía en su poder. Sin embargo, de los 28 rehenes muertos solo ha entregado cuatro cuerpos. El resto asegura que no sabe dónde está después de tanto tiempo. ¿Cuándo podrá devolverlos a las familias?

La alegría que ha recorrido Israel por la vuelta de los rehenes vivos, contrasta con el dolor de las familias de los secuestrados fallecidos que no han recuperado el cadáver de los suyos para darles un entierro digno.

Hamás dice que no tiene localizados los cadáveres de los 24 fallecidos que aún debe entregar. Aunque a última hora de este lunes, el día de la ratificación en Egipto del acuerdo de paz, algunos medios de comunicación israelíes decían que el hecho de haber entregado solo cuatro cuerpos suponía una ruptura de lo pactado, lo cierto, afirma Marcos Méndez desde Jerusalén, no es así.

Qué dice el acuerdo de paz para Gaza sobre los rehenes muertos

El acuerdo de paz preveía que esto pudiera pasar, preveía que Hamás no entregara en tiempo los cadáveres de los rehenes fallecidos en los 738 días de cautiverio, por el estado en el que ha quedado la Franja de Gaza, completamente destruida.

Se teme que bajo los escombros de Gaza haya muchos muertos y entre ellos estarían, al menos parte, de estos 24 rehenes muertos que Hamás no encuentra.

Si Hamás no localiza en los próximos días los cadáveres de los 24 fallecidos que faltan, una fuerza internacional, según recoge el acuerdo de paz para Gaza, de turcos, cataríes y egipcios entraría a ayudar.

Esto abalaría lo que los terroristas han afirmado en los dos años de guerra, que muchos de los rehenes murieron en los bombardeos de Israel y están bajo los escombros de una destruida Franja.