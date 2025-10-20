Los dos fallecidos, agentes de seguridad del aeropuerto de Hong Kong, fueron arrastrados por el avión con su patrulla al mar

Un avión de carga, procedente de Dubái, se ha salido de la pista en Hong Kong antes de caer al mar. El aparato, un Boeing 747, chocó una patrulla de seguridad matando a dos agentes, este lunes en el accidente, que ha ocurrido esta madrugada. Los cuatro tripulantes, a bordo, han resultado ilesos.

El Boeing 747 de carga se ha salido de la pista durante el aterrizaje, en una errática trayectoria, en la que ha chocado contra un vehículo de seguridad del aeropuerto, según han descrito fuentes policiales al diario 'South China Morning Post', pese a que las autoridades locales han transmitido que las condiciones meteorológicas y de la pista eran "seguras".

El avión, que correspondía al vuelo EK9788 de Emirates y procedía de Dubái, no ha podido detenerse a tiempo y ha aterrizado en las aguas situadas frente a la pista norte del aeropuerto, aunque con el morro de la aeronave todavía en tierra. Los cuatro tripulantes han resultado ilesos.

Los dos fallecidos, agentes de seguridad del aeropuerto de Hong Kong, fueron arrastrados por el avión al mar

Los dos fallecidos se encontraban en el vehículo de seguridad, que terminó en el mar arrastrado por la aeronave. Los buzos de los equipos de rescate recuperaron los cuerpos sin vida de dos hombres de 30 y 41 años, respectivamente. La muerte de uno de los agentes ha sido confirmada en el lugar de los hechos a las 5:55 de la mañana (hora local), mientras el otro fue trasladado al hospital, donde apenas media hora después, el personal médico ha confirmado su fallecimiento .

La pista del aeropuerto de Hong Kong donde ocurrió el accidente ha sido cerrada temporalmente y las autoridades aeroportuarias han establecido contactos con la propietaria del avión, ACT Airlines, y con la aerolínea operadora, Emirates, a fin de llevar a cabo una investigación, que ayude a esclarecer las causas.