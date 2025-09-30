Los pasajeros denuncian que la compañía no les ha dado ninguna asistencia en Palma

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: se esperan hasta 140 litros en las provincias de Valencia y Alicante

Compartir







Un avión de Ryanair procedente de Madrid que debía aterrizar en Ibiza esta madrugada ha tenido que ser desviado a Palma por el temporal tras varios intentos fallidos de aterrizar. Más de una treintena de vuelos se han visto afectados en las Islas Baleares por las lluvias y tormentas.

El piloto del avión intentó en varias ocasiones el aterrizaje entre rayos y sacudidas, informa el diario de Ibiza. El avión de Ryanair ya salió de Madrid con una hora de retraso.

A la llegada a Palma, los pasajeros denuncian que la compañía no les ha dado ninguna asistencia. Solo un mensaje en el que les explicaba que no podía facilitarle alojamiento por falta de disponibilidad. Tampoco estaban activados los dos tickets para bebidas que les han facilitado, han denunciado los pasajeros, un centenar, al citado diario.

Retrasos en el aeropuerto de Palma

El aeropuerto de Palma también está registrando desde primera hora de este martes retrasos generalizados por el mal tiempo, mientras que en el caso de Ibiza también se están dando demoras puntuales, según Aena.

PUEDE INTERESARTE Los municipios de la zona cero de la DANA adoptan medidas por la alerta roja

En Palma, los vuelos que sufren demoras superan la treintena, tanto en salidas como en llegadas, y son conexiones tanto con la Península como con Europa.

La Aemet ha rebajado la alerta en las Islas Baleares, de naranja a amarillo. No obstante, hasta el mediodía se espera que pueda llover de forma abundante. Este martes se prevé que sea el último del temporal.