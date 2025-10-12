Un helicóptero que se ha estrellado contra el paseo marítimo de Huntington Beach, en California, ha dejado cinco heridos

El helicóptero se encontraba ensayando para el evento 'Cars ’N Copters On the Coast', una exhibición aérea y automovilística

Huntington BeachUn brutal accidente de helicóptero ha dejado cinco heridos tras estrellarse la aeronave en mitad de una playa situada en California. El suceso ha ocurrido este pasado sábado 11 de octubre en la concurrida playa de Huntington Beach, en California.

Varios testigos pudieron grabar cómo el helicóptero perdía el control y, después de varios giros, acababa estrellándose en el paseo marítimo de la playa californiana. Los dos ocupantes de la aeronave fueron rescatados con vida y otras tres personas que se encontraban en tierra en el momento del impacto tuvieron que ser trasladadas al hospital.

El accidente que ha dejado cinco heridos

Según testimonios de personas que presenciaron el accidente, el vehículo aéreo comenzó a girar completamente sin control en el aire poco antes de estrellarse. En varios videos que circularon en redes sociales puede observarse cómo el helicóptero da vueltas sobre sí mismo, pierde altitud y finalmente impacta contra unas palmeras y una escalera peatonal situada junto a la carretera costera.

Según han informado los agentes de la Policía en rueda de prensa el accidente ocurrió poco después de las 14:00 hora local. De inmediato, equipos del departamento de bomberos de Huntington Beach y personal sanitario acudieron hasta la zona para asistir a los heridos.

En total, los heridos son cinco personas: el piloto del helicóptero, un acompañante y tres personas que paseaban por la zona cuando fueron alcanzados por la aeronave sin control. Todos ellos han sido atendidos y trasladados al hospital donde permanecen ingresadas

Pertenecía a una exhibición aérea

El helicóptero se encontraba ensayando para el evento 'Cars ’N Copters On the Coast', una exhibición aérea y automovilística programada para este mismo domingo 12 de octubre en la zona costera.

Por su parte, los organizadores del evento aéreo declararon que, por el momento, no planean cancelar las actividades contempladas para el domingo, aunque se mantiene una vigilancia estrecha de la situación.

La investigación del accidente que ha dejado cinco heridos

Tras producirse el accidente, diferentes organismos oficiales informaron a la FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.) y a la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte), para que colaborasen en la investigación.

Hasta ahora, no se ha determinado una causa concreta. Algunas hipótesis preliminares señalan que el fallo en la hélice trasera podría haber sido un factor desencadenante, aunque esta versión no ha sido confirmada por los investigadores.

Mientras tanto, la FAA y la NTSB continuarán recopilando datos como los registros de mantenimiento del helicóptero, las grabaciones de control aéreo, los restos estructurales de la aeronave y los testimonios de los testigos que serán piezas clave en la reconstrucción del suceso.

En las próximas horas se espera que los resultados preliminares de la investigación arrojen más claridad sobre las causas del siniestro, así como sobre las medidas de seguridad que podrían evitar que un episodio similar se repita.