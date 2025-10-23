La Casa Blanca anuncia que Donald Trump se reunirá con Xi Jinping el 30 de octubre en Corea del Sur

Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladímir Putin de “conspirar contra EEUU” durante la reunión de los tres en Pekín

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea el Sur el próximo 30 de octubre para limar asperezas en el marco de la guerra económica declarada por el mandatario norteamericano.

"El jueves por la mañana, hora local, Trump participará en una reunión bilateral con Xi de la Rep�ública Popular China antes de partir hacia Washington", ha informado este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El encuentro, que será el primer cara a cara entre los líderes desde que Trump asumió el cargo el pasado mes de enero, se producirá en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Ambos han mantenido al menos tres conversaciones telefónicas este año, la más reciente en septiembre. La última vez que se reunieron en persona fue en 2019 durante el primer mandato del magnate republicano, según ha recogido Bloomberg.

Trump trata de relajar tensiones

Hace un mes que Donald Trump hablaba de una conspiración contra Estados Unidos en la que participaba su homólogo: "Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos".

Parece que Donald Trump quiere empezar a relejar las tensiones entre ambos países. Aunque los temas que se tratarán todavía no están claros, todas las miradas ya están puestas en esta próxima reunión.