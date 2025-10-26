Siete de los heridos se encuentran en hospitales de la ciudad, incluidos dos niños

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado los ataques

KievUn ataque con drones rusos ha dejado al menos tres víctimas mortales y hasta 29 personas heridas, entre ellas seis menores, en la capital ucraniana, según ha informado a primera hora de este domingo la administración militar de Kiev.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado los ataques y ha detallado que los servicios de rescate han intervenido en múltiples puntos de la ciudad afectados por los restos de los drones interceptados.

Hay 29 heridos, seis de ellos niños

"Se ha confirmado la muerte de tres personas en la capital. Ya hay 29 heridos, seis de ellos niños. El menor tiene cuatro años. Siete heridos se encuentran en hospitales de la ciudad, incluidos dos niños. Los demás reciben tratamiento ambulatorio", ha puntualizado Klitschko en una comunicación difundida a través su canal de Telegram.

El ataque ha provocado además la caída de fragmentos de drones --tras ser interceptados-- en varios distritos de Kiev, dando lugar a importantes destrozos en numerosos edificios residenciales, muchos de ellos evacuados por los equipos de emergencia que han atendido a las víctimas y han evaluado los daños materiales provocados por los impactos.

Por su parte, corresponsales del diario 'The Kyiv Independent' han concretado que en torno a las 02.35 horas (hora local) comenzaron a escucharse explosiones en la capital, lo que llevó a las autoridades a activar sus defensas aéreas.

Esta nueva oleada de ataques tiene lugar apenas un día después de que las fuerzas rusas atacasen la capital ucraniana con misiles balísticos, en una ofensiva que se saldó con dos muertos y doce heridos.

Desde el inicio del conflicto, las principales ciudades ucranianas han sido objeto de repetidos ataques con drones, cohetes y misiles de crucero, como parte de una estrategia del Kremlin para debilitar las infraestructuras urbanas y la moral civil. Kiev, en particular, ha sufrido numerosos bombardeos nocturnos que han obligado a la población a refugiarse con frecuencia ante las alarmas antiaéreas.