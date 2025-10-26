El huracán 'Melissa' se ha reforzado en las últimas horas hasta la categoría 4 y podría incluso alcanzar la categoría 5

Podría tocar tierra sobre Jamaica el martes con ráfagas de casi 260 km/h

Compartir







El huracán 'Melissa' se ha intensificado en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 4 y podría incluso alcanzar esta próxima noche la categoría 5, lo que podría desatar lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica, según la última actualización publicada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Bajada de temperaturas casi general este domingo: chubascos fuertes con tormentas y granizo en Badajoz y Andalucía

El huracán 'Melissa' deja cuatro muertos en Haití

La llegada de 'Melissa', que se mueve con extrema lentitud (1 Km/h) ha dejado esta semana cuatro muertos y 15 heridos en Haití cuando solo era una tormenta tropical, convertida en huracán a última hora del sábado.

Protección Civil de Haití ha informado de este último balance, que abarca hasta las 18.00 del pasado viernes, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar en las últimas horas, según el balance publicado por 'Haiti Libre'.

PUEDE INTERESARTE Un frente frío provocará lluvias fuertes en Málaga, Almería y Murcia y un descenso generalizado de las temperaturas en la Península

Los expertos pronostican un giro del huracán hacia el norte y el noreste para el lunes y el martes y podría tocar tierra de categoría 4 sobre Jamaica el martes, con ráfagas de casi 260 km/h.