Bajada de temperaturas casi general este domingo: chubascos fuertes en Badajoz y Andalucía

En zonas de Badajoz y oeste de Andalucía se esperan probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo

Un frente frío provocará un descenso generalizado de las temperaturas en la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo en zonas de Badajoz y oeste de Andalucía, además de un descenso de las temperaturas casi generalizado y localmente notable en las máximas en el sureste y centro este peninsular.

Se prevé el movimiento de un sistema frontal hacia el sur y este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la península y Baleares, con apertura de grandes claros durante la tarde en la mitad norte peninsular y norte de la meseta sur, excepto en el norte de la península.

Esto es consecuencia de la entrada de una masa fría y húmeda posfrontal que dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos, donde son probables en forma de nieve por encima de los 1600/2000 metros.

Las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este, remitiendo en el interior peninsular excepto en el tercio sur donde aumentará la inestabilidad durante la tarde.

En zonas de Badajoz y oeste de Andalucía se esperan probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo. También serán posibles precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente con tormentas en el extremo sureste peninsular así como en el mar Balear y norte de las islas Baleares. En Canarias, intervalos nubosos.

Emergencias activa el IG-0 del Plan Meteobal por lluvias en Mallorca

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias en la isla.

En un mensaje en la red social 'X', Emergencias ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo.

La Serra de Tramuntana estará en riesgo por lluvias a partir de las 11.00 horas y hasta las 16.59 horas, ya que se espera que puedan producirse acumulados en una hora de hasta 20 l/m2. Localmente, en todo el episodio, se podrían acumular entre 40 y 60 l/m2.

Ante este escenario, desde el Servicio de Emergencias han pedido precaución a la ciudadanía en las próximas horas, así como que sigan sus consejos y que llamen al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias y tormentas, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.