Claudia Barraso 28 OCT 2025 - 20:50h.

Un avión 'cazahuracanes' ha tenido que desviar su rumbo debido a las fuertes turbulencias: ha realizado un aterrizaje de emergencia en Jamaica

Huracán Melissa, en directo: el ojo está en Jamaica, con enormes destrozos y regiones inundadas en todo el país

Un avión ‘cazahuracanes’ de Estados Unidos tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la isla de Curaçao después de que unas fuentes turbulencias desviasen su trayecto. La máquina quedó atrapada en el interior del Huracán Melissa, que ya ha afectado a gran parte de Jamaica y pretende dirigir su camino hacia Cuba.

La aeronave forma parte del 53º Escuadrón de Reconocimiento del Clima. Las últimas informaciones confirman que el avión ya “está regresando a su ubicación operativa avanzada en Curaçao después de encontrar fuertes turbulencias este martes al ingresar al ojo del huracán Melissa", informó en un comunicado la Fuerza Aérea estadounidense y recoge en declaraciones la ‘Agencia EFE’. Comunicaron el aterrizaje en torno a las 12:00.

Las Fuerzas Aéreas han confirmado que n hubo que lamentar daños personales, ni mucho menos de los pasajeros que iban montados en él, pero que, por motivos de seguridad, decidieron no continuar con la ruta, ya que las fuertes rachas de viento podían hacer que el piloto perdiese el control de la nave y se acabase estrellando por la poca visibilidad que hay en el territorio.

La evolución del Huracán Melissa

El huracán 'Melissa' continúa este martes su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón "extremadamente peligroso" que puede provocar graves riesgos para la población local, entre ellos derrumbes de edificios, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. El Gobierno de la isla ha advertido por activa y por pasiva de que nunca el país ha sido azotado por un huracán así. Un categoría 5 significa vientos de más de 280 km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones. Tres personas han muerto en los preparativos.

Melissa se dirigirá después hacia Cuba. El huracán podría afectar 1,5 millones de personas solo en Jamaica, tal y como ha advertido la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto de lo que será "el huracán del siglo" sería "masivo".