El huracán Melissa deja ya tres muertos en Jamaica: “Se espera una situación catastrófica" con vientos de 300 km/h

Melissa está sorprendiendo a todos por la fuerza del viento que está superando todos los registros. Pero, ¿por qué es tan peligroso? Porque los huracanes se alimentan de las aguas cálidas. En concreto, este se encuentra sobre unas aguas que rondan los 30°C. Y para que se debiliten tienen que tocar tierra o aguas más frías.

Lo que pasa en Jamaica es que es una isla, con lo cual, va a seguir alimentándose de toda este agua tan cálida. Eso lo que hace es que dentro de la pared del huracán los vientos superen los 380 km/h.

Eso hace que podamos ver marejadas que hacen que suba el agua entre dos y cuatro metros de altura. Este huracán abarca toda la isla de Jamaica y su ojo simplemente abarca más de 18 kilómetros de envergadura, es decir, es un auténtico monstruo meteorológico.

El ojo del huracán está a 80 kilómetros de Negril

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos califica a Melissa como un ciclón extremadamente peligroso. Según su informe, el ojo del huracán está a 80 kilómetros de la localidad jamaicana de Negril. Sus vientos alcanzan los 290 kilómetros por hora.

Las autoridades de Jamaica ya han confirmado la muerte de al menos tres personas por la caída de árboles. Los expertos alertan que ven probable que se produzcan derrumbes, sobre todo en zonas elevadas. El organismo estadounidense sitúa el ojo de 'Melissa' a 465 kilómetros de la localidad cubana de Guantánamo. En Cuba, el impacto se prevé ya el mi�ércoles por la mañana mientras que ese mismo día puede también causar los primeros estragos en Bahamas.