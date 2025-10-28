Jamaica ya sufre cortes de electricidad

Alberto Rosa 28 OCT 2025 - 16:46h.

El huracán 'Melissa' aumenta a categoría 4 y podría alcanzar la 5: amenaza con inundaciones catastróficas en Haití y Jamaica

El huracán 'Melissa' continúa este martes su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón "extremadamente peligroso" que puede provocar graves riesgos para la población local, entre ellos derrumbes de edificios, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El Gobierno de la isla ha advertido por activa y por pasiva de que nunca el país ha sido azotado por un huracán así. Un categoría 5 significa vientos de más de 280 km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones. Tres personas han muerto en los preparativos. Melissa se dirigirá después hacia Cuba. El huracán podría afectar 1,5 millones de personas solo en Jamaica, tal y como ha advertido la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto de lo que será "el huracán del siglo" sería "masivo".