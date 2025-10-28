El huracán podría afectar 1,5 millones de personas solo en Jamaica, tal y como ha advertido la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
El huracán 'Melissa' aumenta a categoría 4 y podría alcanzar la 5: amenaza con inundaciones catastróficas en Haití y Jamaica
El huracán 'Melissa' continúa este martes su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón "extremadamente peligroso" que puede provocar graves riesgos para la población local, entre ellos derrumbes de edificios, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.
El Gobierno de la isla ha advertido por activa y por pasiva de que nunca el país ha sido azotado por un huracán así. Un categoría 5 significa vientos de más de 280 km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones. Tres personas han muerto en los preparativos. Melissa se dirigirá después hacia Cuba. El huracán podría afectar 1,5 millones de personas solo en Jamaica, tal y como ha advertido la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto de lo que será "el huracán del siglo" sería "masivo".
Momentos clave
Jamaica ya sufre cortes de electricidad
Jamaica ya ha experimentado varios cortes de electricidad, a pesar de que el huracán Melissa aún no ha tocado tierra en el país. Así lo ha confirmado el ministro de Ciencia, Energía, Telecomunicaciones y Transporte, Daryl Vaz.
El único proveedor de electricidad del país, la red eléctrica administrada por el Servicio Público de Jamaica (JPS), ya se ha visto "afectada por las condiciones del huracán, que han causado varios cortes de energía en toda la isla", ha declarado Vaz.
La ONU destinará cuatro millones de dólares para los afectados por el huracán
Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha anunciado en su cuenta de X que se destinarán 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) a Cuba del fondo de respuesta para emergencias de las Naciones Unidas.
Cruz Roja advierte que Melissa puede afectar a 1,5 millones de personas
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Luna Roja ha advertido que el huracán Melissa puede afectar a 1,5 millones de personas. "Ante la amenaza de carreteras, viviendas y sistemas de salud, la Cruz Roja Haitiana, con el apoyo de IFRC y sus socios en toda la región, se moviliza para brindar asistencia vital", han señalado en redes sociales.
El huracán ha causado ya al menos tres muertes a su paso por el Caribe
Al menos tres personas han muerto y 13 han resultado heridas en Jamaica mientras las autoridades y la población se preparan para recibir el impacto del huracán de categoría 5 'Melissa', que avanza con vientos máximos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora y previsiblemente tocará tierra este martes.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa el ministro de Salud, Christopher Tufton, que ha precisado que las tres muertes han tenido relación directa con árboles, según ha recogido el diario 'Jamaica Observer'.
El huracán Melissa, un “monstruo meteorológico” de 18 km de longitud, con vientos de 388 km/h y unas olas de cuatro metros de altura
Melissa está sorprendiendo a todos por la fuerza del viento que está superando todos los registros. Pero, ¿por qué es tan peligroso? Porque los huracanes se alimentan de las aguas cálidas. En concreto, este se encuentra sobre unas aguas que rondan los 30°C. Y para que se debiliten tienen que tocar tierra o aguas más frías.