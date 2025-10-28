Alberto Rosa 28 OCT 2025 - 20:09h.

El potente huracán Melissa ha tocado tierra este martes en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora

El huracán Melissa, un “monstruo meteorológico” de 18 km de longitud, con vientos de 388 km/h y unas olas de cuatro metros de altura

El huracán Melissa ha tocado tierra este martes en Jamaica y se dirige hacia Cuba. Se trata de un fenómeno potencialmente peligroso que puede afectar directamente a 1,5 millones de personas solo en Jamaica. El Gobierno de la isla ha advertido por activa y por pasiva de que nunca el país ha sido azotado por un huracán así. Un categoría 5 significa vientos de más de 280 km/h, marejadas ciclónicas e inundaciones. El huracán ya se ha cobrado al menos tres vidas en las horas previas a su llegada a la isla.

El huracán está dejando imágenes realmente devastadoras a su paso por ciudades como Black River, donde el hospital de la ciudad se está viendo afectado, tal y como se puede comprobar en algunas imágenes compartidas en redes sociales. En otros vídeos se pueden apreciar los destrozos en algunas casas y escombros volando por las fuertes rachas de viento, que alcanzan hasta los 295 km/h.

En las imágenes se ven algunas gasolineras completamente destrozadas por el viento. El agua alcanza ya altos niveles, obligando a las personas a refugiarse en los pisos más altos de las viviendas y en los tejados.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos califica a Melissa como un ciclón extremadamente peligroso. Según su informe, el ojo del huracán está a 80 kilómetros de la localidad jamaicana de Negril. Sus vientos alcanzan los 290 kilómetros por hora.

Las autoridades de Jamaica ya han confirmado la muerte de al menos tres personas por la caída de árboles. Los expertos alertan que ven probable que se produzcan derrumbes, sobre todo en zonas elevadas. El organismo estadounidense sitúa el ojo de 'Melissa' a 465 kilómetros de la localidad cubana de Guantánamo. En Cuba, el impacto se prevé ya el miércoles por la mañana mientras que ese mismo día puede también causar los primeros estragos en Bahamas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que el lunes encabezó un Consejo de Defensa Nacional para ultimar los preparativos ante la emergencia, ha insistido este martes en redes sociales en la necesidad de preparar las provincias del este de la isla para hacer frente al "peligroso huracán".