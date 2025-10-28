Israel acusa a Hamás de "una clara violación" del acuerdo que se firmó hace más de dos semanas para el alto el fuego en Gaza

Benjamin Netanyahu discutirá qué medidas se tomarán ante las "violaciones" de Hamás

Las autoridades de Israel han afirmado este martes que los restos enviados el lunes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cadáver se recuperó por el Ejército israelí en la Franja de Gaza en diciembre de 2023. Por ello, se ha acusado al grupo de "una clara violación" del acuerdo que se firmó hace más de dos semanas tras la propuesta de Estados Unidos.

"Tras completar el proceso de identificación, se determinó que anoche se devolvieron restos correspondientes al difunto rehén Ofir Tzarfati, quien fue recuperado en la Franja de Gaza en una operación militar hace unos dos años", ha establecido la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en la red social X. "Su familia ha sido notificada", ha afirmado.

Se discutirán las posibles respuestas ante "las violaciones"

"Esto supone una clara violación del acuerdo por parte de la organización terrorista Hamás", ha establecido, antes de confirmar que Netanyahu encabezará en las próximas horas "una reunión de seguridad con los jefes del Ministerio de Defensa en la que discutirán las medidas que puedan ser adoptadas por Israel ante las violaciones", sin más detalles al respecto.

Unas horas antes, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, había anegado que el grupo conozca información sobre la ubicación de los cadáveres de los rehenes que aún no han sido entregados a Israel, y a insistido en que la formación islamista procederá a ello "lo antes posible", entre las críticas de las autoridades de Israel por los retrasos.

Se sigue a la espera de la entrega de 13 cuerpos por parte de Hamás

El citado acuerdo entre Israel y Hamás implicaba un alto al fuego en Gaza y la liberación por parte del grupo palestino de los 20 rehenes que permanecían con vida. Además, ha entregado 15 cadáveres, por lo que se sigue a la espera de los otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques terroristas del 7-O, que terminaron con la vida de unos 1.200 personas, además de los 150 raptados, según el Gobierno de Israel.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado aproximadamente a 200 cadáveres, en medio de las acusaciones cruzadas respecto a las violaciones del alto al fuego, incluido el cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de apoyo humanitario.