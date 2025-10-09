“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz", ha anunciado Donald Trump

El acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza, en directo | Pactan la liberación de los rehenes y el repliegue israelí

El jueves 9 de octubre ha arrancado con una noticia que podría ser histórica: Israel y Hamás estarían a un paso de poner fin a la guerra en Gaza. Así se conocía durante la madrugada después de que Donald Trump fuese el primero en anunciar, a través de su red social, que ambas partes han llegado a un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja propuesto por él, como presidente de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar la paz en el enclave y en Oriente Medio.

Era a través de una nota y en plena rueda de prensa cuando Donald Trump, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, conocía que el acuerdo era inminente: “Acabo de recibir una actualización: estamos muy cerca de tener un acuerdo en Oriente Medio”, trasladaba, tras lo cual procedió poco después a hacer un anuncio público a través de su red social, Truth Social.

El anuncio del acuerdo Israel – Hamás para la paz en Gaza

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, anunciaba, asegurando que “todas las partes recibirán un trato justo”.

Señalando que “este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América”, en su mensaje Trump agradecía también la implicación de “los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía”.

“Trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. Benditos los hacedores de la paz”, finalizaba, estampando su rúbrica en el mensaje.

El plan de Donald Trump para el enclave y la primera fase acordada

Ha sido de madrugada cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que “con la ayuda de Dios” traerán de vuelta a casa a todos y cada uno de los rehenes. Agradeciendo todos los esfuerzos al presidente de Estados Unidos, lo invitaba incluso a ir a Israel y hablar ante el Parlamento.

De igual modo, a las 2:28 de la noche llegaba la confirmación de Hamás sobre ese acuerdo: agradeciendo también el trabajo a los países mediadores, –Egipto, Qatar y Turquía–, y también al presidente de Estados Unidos, al que le daban las gracias por su esfuerzo, aseverando que saben que él quiere una paz duradera y la retirada de las tropas de Israel de la Franja de Gaza. Y todo a ello pese a que Trump fue muy claro al advertir que si no aceptaban se verían abocados a su aniquilación.

Desde Hamás han pedido a los países árabes y musulmanes, así como al resto de la comunidad internacional, que no dejen que Israel no cumpla el acuerdo; un acuerdo que versa inicialmente sobre una primera fase que el propio Donald Trump ya anticipó que podía firmarse esta semana, apremiando a todas las partes a poner solución.

No se equivocaba el mandatario estadounidense, cuya presión también fue trasladada a su aliado Benjamin Netanyahu en su último encuentro en la Casa Blanca en el que, como se pudo apreciar, obligó al primer ministro israelí a llamar a Qatar y trasladar sus disculpas por el bombardeo del 9 de septiembre sobre la delegación negociadora de Hamás en el país, empezando a estrechar así el camino hacia un acuerdo de paz.

En esa reunión en el despacho oval, el 29 de septiembre, Trump y Benjamin salieron del encuentro anunciando el plan de paz del estadounidense, compuesto por 20 puntos clave.

Más que un acuerdo, no obstante, ha sido un ultimátum de paz para Hamás, al que el mandatario estadounidense amenazó con la “aniquilación” si no lo aceptaba con rapidez.

Ahora, dicho y hecho, las negociaciones en Egipto de esta semana han dado sus frutos.

¿Qué dice la primera fase del acuerdo de paz que han acordado Israel y Hamás?

Tras este avance en las negociaciones, comienza la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás, que según Qatar conducirá al final de la guerra.

Entre las claves que incluye esta citada primera fase, se incluye la liberación de los rehenes israelíes, los prisioneros palestinos y, también, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza; unas condiciones que son una base fundamental del conjunto del plan.

“Con la ayuda de Dios traeremos a todos de vuelta a casa”, ha dicho Netanyahu, escogiendo esa frase para anunciar al mundo el acuerdo a través de sus redes sociales.

En otro mensaje, el propio primer ministro israelí ha explicado que, “con la aprobación de la primera fase del plan”, todos los rehenes “serán repatriados”.

“Esto representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel”, ha aseverado.

“Desde el principio lo dejé claro: no descansaremos hasta que todos nuestros rehenes regresen y se alcancen todos nuestros objetivos”, ha añadido, apuntando que “gracias a una firme resolución, una poderosa acción militar y los grandes esfuerzos” del presidente Donald Trump, al que ha calificado de “gran amigo y aliado”, se ha llegado a “este punto de inflexión crítico”.

“Agradezco al presidente Trump por su liderazgo, su colaboración y su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel y la libertad de nuestros rehenes. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga nuestra gran alianza”, ha sentenciado.

El Ejército de Israel preparado “para cualquier escenario”

Por su parte, el Ejército de Israel ha celebrado “el acuerdo para el retorno de los secuestrados”, si bien ha llamado a sus tropas a estar preparadas “para cualquier escenario”.

"El Jefe de Estado Mayor instruyó a preparar para liderar la operación prevista para el retorno de los secuestrados con sensibilidad y profesionalismo", señalaba el Ejército en un comunicado difundido por Telegram.

Al mismo tiempo, añadían: “El jefe de Estado Mayor instruyó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la profundidad, a prepararse para una defensa sólida y estar preparados para cualquier escenario"; una afirmación ante la que añadían que estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del escalafón político y las etapas del acuerdo, siendo "responsables y manteniendo la seguridad" de sus tropas.

"Las FDI continuarán trabajando para alcanzar los objetivos de la guerra y proteger a los ciudadanos del Estado de Israel en todos los frentes", concluía el mensaje.

El Gobierno de Gaza pide extremar la precaución pese al acuerdo

De igual modo, y dejando patente que las heridas profundas derivadas del conflicto no van a sanar fácilmente ni tan rápido, las autoridades de la Franja de Gaza, bajo el control de Hamás, también han trasladado una advertencia a la ciudadanía a pesar del acuerdo. Sin fiarse unos de otros pese a que estos anuncios son muy positivos en el camino hacia la paz, llaman a la vigilancia y la precaución.

Las autoridades de la Franja, piden así a sus ciudadanos que eviten las carreteras de Saladino y Al Rashid, arterias clave para que puedan moverse entre las gobernaciones del enclave palestino, ante posibles ataques del Ejército israelí

"Instamos a nuestro gran pueblo palestino a que actúe con la máxima precaución y vigilancia en sus desplazamientos y viajes, y a que no se sienta completamente seguro hasta que las autoridades palestinas competentes emitan un comunicado oficial claro y definitivo", ha señalado su Oficina de prensa en Telegram

"Preservar vidas es una prioridad nacional y una responsabilidad colectiva, y la concienciación de nuestro pueblo y su compromiso constante con el cumplimiento de las instrucciones oficiales es la válvula de seguridad en esta delicada etapa", han apuntado.

La Autoridad Palestina celebra el acuerdo

Paralelamente, el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, ha celebrado los avances en la negociación para implementar la primera fase del plan, urgiendo a un alto al fuego “inmediato” y defendiendo una vez más su soberanía en el enclave.

"Lo que nos importa ahora es el compromiso inmediato con un alto el fuego completo, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, la entrega de ayuda humanitaria urgente a través de las organizaciones de Naciones Unidas, garantizar que no haya desplazamientos ni anexiones, y el inicio del proceso de reconstrucción (de la Franja)", ha señalado en un comunicado.

Celebraciones en Gaza por el acuerdo hacia la paz

Mientras tanto, en Gaza muchas personas han salido a las calles a celebrar el acuerdo sobre la primera fase del plan. Mientras, otra parte sigue expectante e intentando salir adelante después de ver cómo día tras día, entre incesantes ataques y bombardeos que se prolongan desde hace ya dos años y dos días, su tierra ha sido devastada y reducida a escombros.

Por su parte, en el otro lado, la principal organización de familiares de rehenes israelíes ha celebrado también este miércoles el acuerdo sobre la primera fase del plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza.

"El Foro de Familias de Rehenes (y Desaparecidos) celebra la firma de este acuerdo, diseñado para traer a casa a todos los rehenes: los vivos para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria", han señalado en un comunicado, en el que afirman que aun así, su "lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén".