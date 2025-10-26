Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio

Los pacientes serán distribuidos por diferentes hospitales de España

El ministerio de Sanidad español ha evacuado a 19 niños gazatíes heridos y enfermos acompañados de sus familias. Los menores, algunos de ellos bebés, y sus familias, llegarán esta próxima madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Todos ellos están ya en Jordania, donde se ha desplazado la ministra de Sanidad, Mónica García, para supervisar la evacuación medica. En total, entre los pacientes y sus acompañantes, son 92 personas, procedentes de Gaza. Los menores son pacientes de traumatología producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología y un gastrointestinal, ha informado Defensa.

Los pacientes serán distribuidos por diferentes hospitales de España

Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, que han sido gestionados por el Ministerio de Sanidad conforme a las patologías que presentan los menores.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

Un equipo de 12 personas para la evacuación

Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.

Anteriores rescates

Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.

También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza