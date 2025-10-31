Ainhoa Paredes 31 OCT 2025 - 16:04h.



Así es Sandringham, la finca donde vivirá el príncipe Andrés tras quedarse sin títulos y ser expulsado de Windsor por Carlos III

La sucesión de escándalos ha acabado con la paciencia del rey de Inglaterra, que ha tomado la decisión de quitarle los títulos de príncipe a su hermano Andrés. Esta decisión la habría tomado presionado por su hijo Guillermo. El monarca ha dado un paso extraordinario defenestrando así a su hermano.

Andrés no dejaba de generar titulares negativos que estaban dañando la reputación de la monarquía y que eclipsaban incluso al resto de miembros de la familia real, que finalmente se han dado cuenta de que los ciudadanos estaban reclamando un castigo mayor.

De ser el hijo favorito de la reina Isabel a ser echado de la Royal Lodge

El príncipe Andrés para a ser simplemente Andrés Mountbatten Windsor tras la lluvia de escándalos por su amistad con el multimillonario estadounidense, Jeffrey Epstein, y las memorias póstumas de Virginia Giuffré, una de las víctimas del pedófilo. El hijo preferido de la reina Isabel II dejará la mansión conocida como Royal Lodge y se trasladará a otro alojamiento privado en el complejo de Sandringham, propiedad de la familia real británica.

Andrés pierde los títulos de príncipe, duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh, así como el tratamiento de Su Alteza Real. Así, le quitan los honores de la Orden de la Jarretera -la más alta distinción otorgada por el monarca- y la Gran Cruz de Caballero de la Orden Victoriana. Tanto la gente como los políticos alaban hoy la valentía del rey Carlos, pero también sienten que ya es demasiado tarde y que ha tomado la decisión cuando no quedaba otra alternativa.