Andrew Mountbatten Windsor, nombre real del hermano del rey Carlos III, se ha quedado sin títulos reales y sin hogar

El rey Carlos III despoja de sus títulos a su hermano el príncipe Andrés, que es expulsado de Windsor por las acusaciones de vínculos con Epstein

Tras el anuncio oficial de que el rey Carlos III ha despojado a su hermano Andrés de sus títulos reales y le ha ordenado abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba en Windsor, se ha confirmado que el hijo menor de la difunta reina Isabel II se trasladará a una propiedad del extenso dominio de Sandringham, en Norfolk.

Esta noticia llega después de que se filtraran unos emails entre Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual y fallecido en 2019, y Andrés, en los que el expríncipe le decía "estamos juntos en esto".

Ahora, sin títulos y sin hogar, se espera que los problemas para Andrew Mountbatten Windsor -su nombre real- todavía "no hayan acabado". Todo apuntaba, según 'The Mirror', que Buckingham iba a "sacrificar a Andrés para salvarse" y que "esta es la primera señal" de su decisión.

El palacio ha señalado que los gastos de su alojamiento correrán a cargo del monarca, aunque por el momento no se ha especificado cuál de las viviendas del recinto ser�á la suya.

Sandringham ha sido históricamente el lugar donde la familia real británica celebra cada Navidad, y también ha servido en ocasiones como refugio para el soberano durante el tratamiento en 2024 a causa del cáncer. Es habitual que Carlos III se desplace a alojamientos más pequeños y discretos dentro de la finca para mayor privacidad.

¿Qué viviendas hay en la finca y cuáles son las candidatas?

En la vasta propiedad hay distintas casas con usos y tamaños muy diferentes. Entre las más conocidas destaca Sandringham House, la casa principal, la más ostentosa y una de las favoritas de Carlos III. Es amplia, con numerosos salones, dormitorios y servicio, y es la residencia central. Eso sí, no suele alojar de forma permanente a miembros 'no oficiales' del núcleo familiar salvo en circunstancias especiales.

York Cottage es otra opción. Construida originalmente como vivienda auxiliar para la familia, fue hogar de Jorge V y la reina Mary durante décadas. Ahora, parte del edificio funciona como oficinas de la finca. Hay viviendas para empleados y también alojamientos turísticos en determinadas áreas. Por su distribución y uso mixto es una de las opciones que los medios británicos han mencionado como posible alternativa para alojar a una persona que requiere discreción y cierta independencia.

Wood Farm también es una posibilidad. Se trata de un cottage relativamente modesto y muy aislado dentro de Sandringham, con pocas habitaciones -en torno a cinco dormitorios- y vistas hacia la costa. Históricamente ha servido como retiro íntimo para la reina Isabel II y el príncipe Felipe, y se ha descrito repetidamente como el 'refugio' de la familia cuando se busca privacidad. El difunto duque de Edimburgo vivió aquí tras retirarse de sus funciones reales en 2017.

Tras el tratamiento del cáncer del rey en 2024, los tabloides señalaron que propiedades como Wood Farm ofrecen un entorno más tranquilo y con menos logística de personal que la 'big house'. Por su carácter muy privado es otra de las viviendas que han sido mencionadas como candidatas, aunque no todas las casas están disponibles o son aptas para usos distintos a los tradicionales.

Anmer Hall forma parte del catálogo de viviendas de Sandringham, sin embargo, es la principal residencia campestre de los príncipes Guillermo y Kate Middleton, y donde suelen pasar los fines de semana y las vacaciones. Fue su residencia principal hasta 2017 y allí es donde la familia de Gales se ha trasladado en varias ocasiones, entre otras, durante el tratamiento de Kate contra el cáncer.

Park House podría ser otra alternativa. Es un edificio con historia dentro del dominio: fue el lugar en el que nació la princesa Diana de Gales y pasó gran parte de su infancia. Años después se explotó como hotel gestionado por una organización benéfica. Su localización junto a las dependencias de la finca y su tamaño lo convierten en una elección práctica en teoría, pero su deteriorado estado y usos previos influyen en la decisión.

Además de estas, la finca cuenta con múltiples casas más pequeñas como viviendas de personal, casas de campo convertidas en alojamientos de hostelería en temporadas, así como otras dependencias históricas, que podrían servir como solución temporal o permanente según las necesidades de seguridad, privacidad y logística.

El propio Sandringham gestiona una cartera de propiedades residenciales dentro de Norfolk para empleados y terceros. Las grandes candidatas serían York Cottage, Park House y Wood Farm.

Los motivos que pesan en la elección de la casa

La elección concreta no es solo una cuestión de tamaño: influye la necesidad de privacidad y discreción, la seguridad, la cercanía a la casa principal para los encuentros familiares en fechas señaladas -aunque probablemente Andrés no sea invitado- y la disponibilidad inmediata de la vivienda -algunas casas pueden requerir reformas o cambios de uso-.

Asimismo, cualquier mudanza que pague el rey se gestionará como asunto privado de la Casa Real y con presupuesto privado del monarca, no con fondos públicos del Estado, por lo que se espera que la mudanza no sea a una vivienda que necesite demasiadas reformas.