Los bomberos han rescatado a cuatro operarios que estaban en la obra de la torre dei Conti , todos han resultado ilesos, menos uno que permanece en estado grave

Un segundo derrumbe ocurrió cuando los bomberos estaban sacando a los trabajadores de la obra

La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII en Roma, se ha derrumbado parcialmente este lunes poco antes del mediodía. El edificio medieval, ubicado en un área aledaña al Coliseo y el Foro Romano, sufrió dos derrumbes; los bomberos han conseguido rescatar ilesos a todos, menos a uno que ha sido trasladado en estado grave con un traumatismo craneoencefálico, al quedar sepultado bajo los escombros.

La torre, de unos 30 metros de altura --pese a que en su origen llegaba al medio centenar--, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano y las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para recuperar el histórico inmueble y su aprovechamiento turístico.

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo desplome ocurrió cuando los bomberos estaban en plena operación de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas, según la cadena RAI.

Una torre construida en el año 858 y reformada en 1203

La primera hipótesis es que una estructura interna cedió provocando el desplome de varias plantas de la torre, que fue construida alrededor del 858 y ampliada posteriormente en 1203 por el papa Inocencio III. Tenía originariamente más de 50 metros

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se han desplazado a la zona para seguir en persona estos trabajos.