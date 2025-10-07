El suceso ha ocurrido en la calle Hileras, en la zona de Ópera, en un edificio en obras de remodelación

Derrumbe de un edificio en obras en Madrid, en directo | Un testigo asegura que había gente atrapada: "Escuchamos gritar"

Un edificio en obras se ha derrumbado repentinamente en el centro de Madrid desatando las alarmas en las inmediaciones. Varias personas han resultado heridas, mientras los servicios de Emergencia y de la Policía, con unidades caninas, trabajan en la búsqueda de posibles atrapados entre los escombros. Según el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y en un balance provisional, se contempla "que haya una cifra de heridos que en estos momentos se baraja alrededor de los 10 heridos, mayoritariamente leves, pero también algún herido más grave, con algunas fracturas". Además, ha señalado que habría "cuatro desaparecidos", si bien continúa el trabajo en la zona.

El suceso ha ocurrido concretamente en la calle de las Hileras 6, en la zona de Ópera de la capital, pasadas las 13:00 horas.

El edificio que se ha derrumbado en Madrid, en obras de remodelación

En el lugar, con el área acordonada, trabajan 11 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid junto a la Policía Municipal y la Policía Nacional, en la búsqueda de posibles desaparecidos.

Según se ha conocido, el edificio estaba en plenas obras de remodelación. Samur Protección Civil ha indicado que al menos un obrero ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna y de otros dos con contusiones leves.

Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados del edificio. En estos momentos, hay desplegado también un dispositivo de Samur-Protección Civil en el área.

Buscan a los desaparecidos en el derrumbe

“Ahora mismo todo el empeño de los bomberos está en tratar de localizar a esos compañeros que echaban en falta los obreros que estaban en el interior”, ha señalado Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.

Según ha detallado, todo ha sucedido tras el derrumbe parcial de unos forjados del edificio en obras.

Testigos describen el momento del derrumbe: “Pensábamos que era un terremoto”

En el lugar, distintos vecinos han trasladado su confusión y su temor tras producirse el derrumbe. Algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas.

En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.

“Al principio pensábamos que era un terremoto”. “La lámpara de mi despacho ha temblado”, ha contado un testigo en declaraciones a la televisión autonómico.

Isabel Díaz Ayuso se desplaza al lugar del suceso

Tras lo ocurrido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado al lugar de los hechos, mientras el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha expresado que permanecen "pendientes del derrumbe parcial de varios forjados" del citado edificio.