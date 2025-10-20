Una turista española tuvo que ser rescatada en el interior de una pirámide en Egipto tras sufrir una fuerte caída: así fue su evacuación

Una turista española tuvo que ser rescatada el pasado domingo en el interior de la pirámide Acodada, en Egipto. Fue un rescate complicado, debido a que el acceso al interior del lugar resultaba muy difícil para los servicios de emergencia. La mujer sufrió una caída que le provocó una lesión en el pie.

Este hecho fue comunicado por los servicios de ambulancia egipcios, quienes se encargaron de la evacuación de la mujer y de su posterior tratamiento una vez consiguieron sacarle de la pirámide. La operación fue dirigida y coordinada por dos sanitarios. La turista herida se encontraba a unos 80 metros por debajo de la superficie de la pirámide.

Según comunicaron los servicios sanitarios de Egipto, la operación fue muy difícil de realizar ya que para poder acceder hasta el lugar donde se produjo la caída, tuvieron que recorrer un estrecho pasadizo de apenas un metro de ancho y de alto con un nivel de unos 26 grados. Todo ello cargando el material necesario e imprescindible para poder atender a la turista en el momento y poder evacuarla con la ayuda de su pareja, según recoge ‘Europa Press’ en el comunicado.

Así fue la operación de rescate

La mujer se había caído en una rampa de madera que se encontraba en el interior de la pirámide. Se encontraba con su marido cuando tuvo el accidente, quien le ayudó a volverse a poner en pie, pero no pudieron regresar por cuenta propia a la salida de la pirámide. Al ver que la mujer presentaba muchas dificultades para caminar por sí misma, decidieron avisar a los servicios de emergencia. A su llegada, la mujer fue atendida bajo la superficie y cuando consiguieron salir de ella, fue trasladada en ambulancia a un centro médico cercano a la zona para recibir atención adicional.

Los sanitarios que formaban parte de esta operación tardaron alrededor de una hora en conseguir acceder hasta el lugar donde se había caído la turista. Hubo tramos en los que los médicos tuvieron que gatear por el estrecho pasillo a la vez que trasportaban una camilla. La pirámide tiene sitios en los que incluso, advierten de la dificultad que tienen para llegar.