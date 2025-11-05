Esperanza Buitrago Laura Sólvez 05 NOV 2025 - 07:44h.

El aparato se ha estrellado nada más despegar contra las instalaciones de varias empresas

El avión de carga, de UPS, transportaba más de 1.000 litros de combustible

Un trágico accidente de avión en Estados Unidos se ha cobrado siete muertos. El aparato, un avión de carga, se ha estrellado nada más despegar, arrasando varias empresas junto al aeródromo de Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky. Transportaba más de 1.000 litros de combustible.

El avión quedaba envuelto en una impresionante bola de fuego. Despegó con un ala en llamas, no logró ganar suficiente altura y se estrelló.

Hay siete muertos, según las autoridades. El portavoz del aeropuerto, Johnathan Biven, ha elevado el balance de víctimas ofrecido en rueda de prensa por el gobernador del estado, Andy Beshear, quien ha descrito el accidente como "catastrófico" y ha advertido de un posible impacto ambiental en la zona, que alberga al menos una empresa de reciclaje de petróleo y otra de repuestos para automóviles.

Los vecinos confinados por el humo del incendio

De hecho, las autoridades han confinado a los vecinos nada más producirse el accidente en un radio de unos ocho kilómetros del aeropuerto.

El avión siniestrado salió del aeropuerto de Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái. A bordo viajaban "tres tripulantes", según ha indicado en un breve comunicado la compañía de envíos y logística UPS, propietaria del mismo.

El aparato se ha estrellado contra las instalaciones de UPS, ocasionando un incendio de grandes dimensiones. El avión transportaba al menos 1.000 litros de combustible.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local), de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

La investigación está en marcha. De ella se encarga la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU pero podría tardar entre uno y dos años en completarse y conocer las causas del accidente.