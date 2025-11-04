Carlos Franganillo recopila las opiniones de algunos estadounidenses en un condado de Pensilvania sobre el regreso de Trump al poder

Se cumple un año desde el intento de asesinato a Donald Trump: "Fui salvado para salvar al país"

Esta semana se cumple un año de las elecciones que auparon de nuevo a Donald Trump a la Casa Blanca. En ese tiempo, el presidente estadounidense ha alterado el orden mundial del comercio, ha puesto en tensión la relación con muchos aliados y avanza en una agenda cada vez más autoritaria en su país. Hemos recorrido algunos puntos clave de Estados Unidos buscando opiniones, una primera parada que ha hecho el presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, en un condado de Pensilvania, un condado muy decisivo en un estado que suele normalmente decantar las presidenciales.

A una hora y media de Nueva York está el condado de Northampton. Es un condado muy decisivo en un estado que suele decidir las elecciones como es Pensilvania. Aquí la vieja fábrica de acero cerró hace ya más de 20 años, era una de las más importantes del país, pero toda esta zona se ha reinventado con mucho éxito, es una zona con una gran diversidad de población. En los últimos 100 años, aquí han elegido al candidato que ha acabado llegando a la presidencia, excepto en tres ocasiones. Este lugar es un muy buen termómetro para medir el efecto que están teniendo las políticas de Trump. En este condado se está celebrando un gran rodeo.

Algunas opiniones de los vecinos

"Soy muy estadounidense, me gusta recordar de dónde venimos, el pasado, lo que fue el viejo oeste y todo eso", dice uno de los entrevistados que celebra una de las mayores festividades del condado. El momento crítico, tienen que aguantar ocho segundos sobre el toro agarrado solo con una mano a la soga.

"El condado está casi dividido al 50% lo cual es bueno tienes las dos caras de la historia. Tengo que decir que soy fan de lo que está haciendo Donald Trump, aprecio la falta de tonterías por decirlo de alguna manera", añade un joven que fue preguntado por el presentador sobre la gestión de Donald Trump tras un año frente al poder estadounidense.

"Hay muchas cosas mayoritariamente buenas, aunque algunas son difíciles de aceptar al principio como los aranceles y demás. Obviamente están afectando la vida diaria de todos definitivamente las cosas se están ajustando. Es difícil adaptarse pero al del día, es complicado saber cómo habría ido todo si las elecciones hubieran salido al revés", dijo otro de ellos.

Sobre el aumento de la violencia política

Según reflejan las encuestas, el 85% de los estadounidenses piensan que la violencia política es algo que está aumentando con el paso de los días: "Hay mucha tensión. En última instancia, todo se reduce a que ya nadie quiere hablar. Todos quieren provocar en ambos bandos. Lejos quedaron los días en que podíamos sentarnos y tener una conversación inteligente. En nuestra zona, por suerte, aún es posible". "Puedo ver que está empeorando, pero no sé si llegará al punto de una guerra civil, como dicen algunos. Espero que nunca lleguemos a ese punto, pero por desgracia, este mundo a veces está loco", añadieron.