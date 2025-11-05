Se han calculado diez heridos y trece desaparecidos debido al tifón 'Kalmaegi' en Filipinas , y más de 705.500 personas afectadas

Ahora el tifón 'Kalmaegi' se dirige hacia Vietnam, y está previsto que toque tierra este miércoles

La cifra de víctimas mortales por el tifón 'Kalmaegi' en Filipinas ha ascendido a 52 personas, según el último balance de las autoridades locales. Ahora se dirige hacia Vietnam.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha señalado que dos de los fallecidos fueron registrados en las Bisayas Orientales, mientras que el resto de víctimas se encontraron en las Bisayas Centrales.

705.500 personas afectadas por el tifón

El organismo ha calculado diez heridos y trece desaparecidos, y además ha cifrado en más de 705.500 las personas que han sido afectadas por el tifón, una cifra que incluye a las más de 10.900 familias desplazadas.

Ahora el tifón 'Kalmaegi' se dirige hacia Vietnam, y está previsto que toque tierra este miércoles. Sin embargo, algunas zonas del país ya se enfrentan a fuertes inundaciones. Este martes, las autoridades de Vietnam han señalado que una de las murallas que bordean la ciudad imperial de Hue ha sufrido un derrumbe debido a las inundaciones que se han registrado en los últimos días.

Estas inundaciones históricas, que han dejado la ciudad de Hoi An totalmente anegada, ha dado lugar también a la muerte de 40 personas durante una semana. Los decesos se han producido en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri. De momento, hay seis personas que siguen en paradero desconocido.

Un terremoto de 6,9 en el país

El pasado octubre, un terremoto de magnitud 6,9 también dejaba al menos 69 víctimas mortales en el país. Ocurrió en la región de Bisayas Centrales, en el centro del país. Las personas fallecidas se registraron en hospitales en el norte de la provincia y la Oficina de Defensa Civil explicó que los hospitales se encontraban sobrepasados ante el gran número de heridos que necesitaban ser atendidos, especialmente en la isla de Cebú, la más afectada.

Las autoridades ordenaron evacuar a la población ante el miedo de derrumbe de las construcciones.