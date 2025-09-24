El sur de China se prepara para el supertifón 'Ragasa', que arrastra 3 muertos en Filipinas

Las autoridades han pedido a la población que no salga al exterior y se mantenga alejada de ventanas y puertas

El supertifón 'Ragasa' se desplaza con fuerza por el continente asiático y el sur de China se prepara para su llegada, después de haber dejado tres fallecidos en Filipinas. Hong Kong ha establecido el nivel de alerta 10, el más elevado de huracán, debido a la aproximación del fenómeno, que se desplaza a aaproximadamente 22 kilómetros por hora.

Se prevé que lleve al país asiático vientos de 118 kilómetros por hora o más, con ráfagas registradas de casi 190 kilómetros por hora en territorio peninsular.

Se mantiene el nivel máximo de huracán

"A las 7.00 horas (hora local, la 1.00 en hora española peninsular), el supertifón 'Ragasa' se encontraba a unos 120 kilómetros al sur de Hong Kong (cerca de 21,2 grados norte y 114,0 grados este) y se pronostica que se desplace al oeste o al oeste-noroeste a unos 22 kilómetros por hora, acercándose a las inmediaciones del estuario del río Perla y a la costa occidental de Guangdong", ha advertido el Observatorio de Hong Kong en su último aviso, que mantiene el nivel 10 establecido cuatro horas antes.

La institución meteorológica ha avisado que el 'Ragasa' se aproximará más "en las próximas dos horas, bordeando el territorio unos 100 kilómetros al sur", y que, debido a su "extensa circulación", se espera que "sus vientos huracanados continúen afectando" a múltiples zonas.

Según los datos, existen vientos máximos sostenidos de "de 136, 135 y 121 kilómetros por hora, con ráfagas máximas superiores a 188, 160 y 154 kilómetros por hora" en el pico peninsular de Tate's Cairn y en las islas Waglan Island, en el noreste, y Tap Mun, en el sureste.

El nivel del mar estará cuatro metros por encima

En cuanto a la situación del mar, "se espera un aumento del nivel del agua de entre dos y tres metros en la costa de Hong Kong" durante la jornada del miércoles, alcanzando su máximo en unos "cuatros metros por encima del nivel del mar" y con olas que "rebasarán el litoral, especialmente en las costas este y sur".

El observatorio ha comunicado también que, en las primeras horas del día, habrá variaciones en los vientos locales y zonas que estaban tranquilas hasta el momento "podrían quedar expuestas" en un tiempo que ha calificado como "persistentemente adverso, con frecuentes chubascos y tormentas eléctricas".

Recomendaciones para prevenir daños

También se ha establecido que la alerta 10 de huracán, la más alta, se mantendrá, por lo que se ha recomendado a la ciudadanía que permanezca "en alerta máxima y tener cuidado con los vientos destructivos". Se le ha pedido a la población que evite salir al exterior y no toque cables eléctricos, además de que no baje a zonas bajas y se mantenga alejada de ventanas y puertas.

Las autoridades de Honk Kong han suspendido las clases, por lo que las escuelas se mantendrán cerradas en el día de hoy. Además, cientos de vuelos han sido cancelados en los aeropuertos más transitados, y el transporte público ha tenido que suspender la mayoría de los servicios.