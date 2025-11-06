Desde la organización de Miss Universo ya han apartado a Nawat que, llorando desconsoladamente, ha pedido perdón

El director de Miss Universo “humilla” a la candidata mexicana y varias compañeras abandonan un evento en solidaridad

"Detente" le pide el organizador del certamen Miss Universo en Tailandia, mientras la candidata mexicana abandona la sala. “Si quieres seguir en el concurso, debes sentarte” le dice y avisa incluso a seguridad. Pero otras participantes deciden apoyarla e irse también del evento, como cuenta Rocío González en el vídeo.

"Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca" es la respuesta de Fátima Bosch, la Miss México, a la falta de respeto y humillación.

"Es tonta. Ella es tonta" le decía el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil que le echa en cara no publicar en sus redes contenido promocional del país. Quizás no se esperaba que en un certamen de belleza una mujer le plantara cara.

Una ola de solidaridad y apoyo a Fátima recorre el planeta

Fátima Bosch es compañera de habitación de la candidata española, que, de momento, no ha querido entrar en el debate. Mientras, una ola de solidaridad y apoyo a Fátima recorre el planeta.

Desde la organización de Miss Universo ya han apartado a Nawat que llorando desconsoladamente ha pedido perdón.

Mujeres de 130 países

Mujeres de unos 130 países y territorios comenzaron el domingo en Tailandia las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74 edición se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina.

Las candidatas se congregaron un lujoso hotel de Bangkok para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, con una agenda que culminará el 21 de noviembre con la elección y coronación de la ganadora.