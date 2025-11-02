Asesinan al alcalde de Uruapan, en México, tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Graciela Rodríguez Europa Press 02 NOV 2025 - 23:24h.

Carlos Manzo, que había pedido protección adicional, fue tiroteado en el centro de Uruapan, municipio del que era alcalde

Claudia Sheinbaum ha condenado este "vil asesinato" y ha prometido más medios para la seguridad de cargos públicos

El alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros este sábado durante un acto del Día de Muertos en el centro del propio municipio que gobernaba y después de recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", ha informado el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su cuenta en la red social X.

Las autoridades estatales y federales han puesto en marcha una operación de seguridad con patrullas en esta población. "Este crimen no quedará impune", ha advertido el Gabinete de Seguridad.

Uno de los agresores, abatido

El ataque se produjo sobre las 20:10 (hora local), justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas, ha explicado el responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. También resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro. La zona centro de Uruapan fue desalojada.

"En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores; se logró la incautación de un arma corta de nueve milímetros así como siete casquillos percutidos", ha apuntado Torres Piña.

Sheinbaum muestra su condena

Este asesinato ha sacudido la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.

La presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, ha condenado el "vil asesinato" de Manzo y ha destacado que "desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad".

"Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", ha subrayado. Además, ha anunciado la convocatoria del Gabinete de Seguridad "para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad".