Reabre el aeropuerto de Copenhague tras el avistamiento de varios drones

Mientras, la OTAN decide qué hacer tras la incursión de drones rusos en Estonia

El primer ministro polaco pide más dureza en las acciones de la organización frente a Rusia

Varios drones de gran tamaño han obligado a cerrar durante más de tres horas el aeropuerto de Copenhague. Un hecho que ocurre en una jornada en la que la OTAN discute la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia hace unos días.

El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha reabierto y comenzado a retomar los vuelos tras el avistamiento de varios drones que finalmente han abandonado la zona.

"El aeropuerto de Copenhague vuelve a abrir tras permanecer cerrado debido a la actividad de drones. No obstante, habrá retrasos y cancelaciones de vuelos", han anunciado las autoridades del aeropuerto Copenhague-Kastrup (CPH) en su cuenta de la red social X.

La Policía de Dinamarca había señalado que alrededor de las 21.40 horas en la misma plataforma que "se han avistado dos o tres drones grandes sobrevolando la zona".

Efectivos de la Policía danesa siguen presentes en el aeropuerto trabajando para esclarecer lo sucedido, ha indicado a la cadena estatal DR el inspector Jakob Hansen, que ha anunciado asimismo que están cooperando con las autoridades de Oslo, después de que el aeropuerto de la capital de Noruega se haya visto obligado a cerrar varias horas y desviar sus vuelos por la misma causa.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apuntado a Rusia como responsable de estas incursiones, un extremo que Hansen no ha podido confirmar ni desmentir.

En una publicación en X sobre su encuentro en Nueva York con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el mandatario ucraniano ha señalado que "dedicamos especial atención a las violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros de la OTAN por parte de Rusia, incluyendo las del 22 de septiembre en Copenhague".

"Intercambiamos opiniones sobre las razones. Si no hay una respuesta firme de los aliados, tanto estatales como institucionales, a las provocaciones agresivas, Rusia las continuará", ha agregado.

La reunión de la OTAN sobre la incursión de drones

Mientras, la OTAN discute la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia hace unos días. Algunos países endurecen sus posturas.

Es probable que la organización decida algún tipo de refuerzo en la zona del mar báltico, explica desde Bruselas, nuestro corresponsal Luis Tovar.

Varios países empiezan a endurecer el tono, explica Tovar. Piden que la OTAN sea contundente y no de señal de tibieza o debilidad, que pueda alimentar el apetito expansionista de Vladimir Putin.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, sugirió en línea con la postura de Chequia, que la alianza derribe cualquier avión ruso que entre en espacio aéreo europeo aunque ello comporte el riesgo de que Rusia se lo tome como una declaración de guerra.