Claudia Barraso 06 NOV 2025 - 16:51h.

Erika, la mujer del fallecido Charlie Kirk, ha confesado que pudo ver a su marido antes de morir en el hospital

Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de ser disparado fueron en defensa de las armas

Compartir







Erika Kirk, esposa del fallecido líder conservador Charlie Kirk, ha contado cómo fueron los últimos momentos del político mientras yacía en el hospital tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en la universidad de la ciudad de Orem, Utah. Su muerte supuso un duro golpe a la actualidad política, no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional.

Tras dos meses del asesinato, su mujer ha hablado sobre los últimos minutos de Kirk, en una entrevista con Jesse Watters en Fox News. Charlie Kirk fue trasladado al hospital donde permaneció hasta su fallecimiento. “Cuando entramos en esa habitación tenía una sonrisa en su rostro. Con su sonrisa reflejaba lo que tenía en su cabeza: ‘Pensaste que podías detener lo que he construido. Pensaste que podías poner fin a esta visión, este movimiento, este avivamiento. Pensaste que podías hacer eso asesinándome, tienes mi cuerpo, pero no has conseguido mi alma”.

Charlie recibió un disparo en el cuello mientras contestaba a una pregunta que le hizo uno de los jóvenes que acudió a la charla que ofreció en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre. La pregunta trataba sobre la violencia armada, antes de que pudiese terminar de contestar, recibió el disparo. Con rapidez sacaron al político rápidamente de la concentración y le trasladaron gravemente al hospital, donde permaneció en estado crítico. Su muerte fue confirmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, acompañado de un emotivo mensaje que transmitía la pena y la indignación de la familia y los seres queridos de la víctima.

Las palabras de agradecimiento a Donald Trump y J.D. Vance

Dos días después de su muerte, Erika habló de su marido y de la dura pérdida en una rueda de prensa: “Charlie siempre dijo que cuando se fuera, quería ser recordado por su coraje y por su fe. Charlie sobre todo amaba a sus hijos y me amaba con todo su corazón”. Al terminar este homenaje a su marido fallecido, también quiso dar las gracias públicamente al presidente estadounidense y al vicepresidente y amigo de la víctima, J.D. Vance.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las últimas palabras de Kirk

Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de morir de un disparo en el cuello fueron en defensa del uso de armas en EEUU. La mayoría de los seguidores de Kirk eran jóvenes varones, a los que difundia la doctrina de Hacer America Grande de Nuevo en conferencias por universidades de todo el país. Precisamente en el momento de su asesinato respondía a una de ellas relacionada con las armas y las matanzas que provocaba en EEUU.

¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?, le dice uno de los participantes en la charla. "¿Contando o sin contar la violencia de pandillas?", contesta Charlie. Cuando estaba relacionando las muertes con las bandas criminales se oye el disparo mortal.