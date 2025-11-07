En septiembre de este año, Elon musk tenía una riqueza de 385.000 millones de dólares

La subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle puso la fortuna de Larry Ellison, a 393.000 millones de dólares, por delante de la de Elon Musk

Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del planeta debido al acuerdo con los accionistas de Tesla de pagarle un billón de dólares por seguir al frente de la compañía diez años más. Esto agranda su ya gigantesco patrimonio.

En septiembre de este año, Elon musk tenía una riqueza de 385.000 millones de dólares. El empresario Larry Ellison consiguió superarle y convertirse en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó.

La fortuna de Ellison, de 81 años, que es presidente y director de tecnología de Oracle, incrementó 101.000 millones de dólares a las 10:10 de Nueva York (14:10 GMT), después de que su empresa anunciara el 9 de septiembre la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

La firma anunció que su cartera de contratos en este ámbito se acerca a los 500.000 millones de dólares (unos 428.000 millones de euros), donde ha logrado contratos con firmas como Meta, OpenAI y xAI, start-up impulsada por el propio Musk.

Este aumento puso la fortuna de Ellison, a 393.000 millones de dólares, por delante de la de Elon Musk.

Sin embargo, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk seguía siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406.300 millones de dólares.

Amancio Ortega lidera la lista de personas más ricas de España

En el ámbito nacional, la persona más rica de España es Amancio Ortega, con casi 110.000 millones de euros. Aunque este año ha perdido unos 10.000 millones, su patrimonio representa por sí mismo el 42% de todo el capital de los 100 españoles más ricos. La segunda posición la ocupa su hija Sandra. El constructor Rafael del Pino y el dueño de Mercadona Juan Roig son los siguientes en la clasificación.