COP30 en Brasil: arranca la cumbre contra el cambio climático con la presencia de 50 líderes internacionales y el desplante de Donald Trump

Tantos líderes mundiales se están reuniendo hoy en Brasil para la cumbre climática. Veremos si son capaces de tomar medidas que acaben, o al menos intenten, que islas como Vanuatu, que podría desaparecer por completo en unos años, no lo hagan.

Españoles como Alberto o Ricardo llegaron por trabajo. "La primera vez que escuché hablar de esta isla pensaba que estaba en �África. Haciendo zoom en Google Maps te das cuenta de que está en mitad de la nada."

A 3 mil kilómetros de Australia, con 83 islas, Vanuatu ha sufrido en apenas seis años cinco ciclones de categoría cinco. Sus habitantes han comprobado que esta joya natural está en peligro. "Donde yo vivo, pasó el ojo del ciclón a 300 kilómetros por hora. Tuve que tirar un cubo de agua al bate porque, por la ventana, a pesar de estar cerrada, entraba agua", relata Alberto, que pasó dos meses y medio sin energía eléctrica.

La frecuencia y la virulencia de estos fenómenos están aumentando exponencialmente. El cambio climático está calentando cada vez más el Océano Pacífico: los últimos datos indican que la temperatura superficial ha pasado de 30 a 32 grados, lo que es pura gasolina para que esta isla acabe desapareciendo.

Mientras el mar le roba terreno y hace imposible la agricultura, el sentimiento generalizado en la región es que todo esto es muy injusto. Por eso, Vanuatu lidera la denuncia. Remotos países no contaminantes viven con el agua al cuello por las emisiones de otros, y en la cumbre del clima piden compensaciones.

"Lo que vamos a empujar muy fuerte en esta COP-30 es la financiación de los países del norte global para los países del sur global." Algo le debemos a estas islas que, como defienden Ricardo y Alberto, algunos exploradores españoles ya pusieron en el mapa hace más de 400 años.