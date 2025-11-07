Iñaki Aguado 07 NOV 2025 - 09:12h.

Pedro Sánchez, presente en Belém mostrará el modelo climático español, que vincula con la competitividad y la creación de empleo

El presidente de Brasil, Lula da Silva preside como anfitrión la reunión a la que asisten más de 50 líderes mundiales

Arranca la COP30 en Brasil, la cumbre por excelencia contra el cambio climático. Más de 50 líderes mundiales se citan en la ciudad de Belém para acordar medidas urgentes que ayuden a ralentizar el calentamiento global, cada vez más acelerado y reducir el uso de los combustibles fósiles, entre otras. Los grandes ausentes son China y Estados Unidos, los países que más contaminan a nivel global.

Los líderes mundiales se han reunido para concretar medidas que frenen el cambio climático, aunque tendrán que hacerlo sin Estados Unidos, el principal emisor de gases contaminantes a la atmósfera junto a China.

Entre las propuestas que se barajan están la creación de un nuevo fondo global para conservar los bosques tropicales y garantizar la protección de la biodiversidad. La cumbre centrará su agenda en buscar soluciones para limitar el aumento de la temperatura global y reducir el uso de los combustibles fósiles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya está en Belén para mostrar el modelo climático español, que vincula con la competitividad y la creación de empleo y que según fuentes del Ejecutivo genera un enorme interés en la comunidad internacional.

España pedirá más financiación climática en un complejo contexto geopolítico de aranceles y de inversión en armamento y llamará también a avanzar en la adaptación vital para países vulnerables que como en el caso de España los efectos del cambio climático se traducen en danas o incendios.

El presidente Lula da Silva, anfitrión de esta cita ya advirtió en antesala de la cumbre, que comenzará oficialmente este lunes, que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando rápidamente y que en 2025 se cumplirán diez años del Acuerdo de París, decisivo para el multilateralismo y un momento para rendir cuentas. “La COP30 será la COP de la verdad”, ha afirmado el líder brasileño, que ha reclamado prestar atención a las advertencias científicas y lograr que las palabras se transformen en un cambio duradero.

Brasil pone el foco en la deforestación, en el corazón de la Amazonía, pulmón planetario hoy convertido en trinchera para combatir a los negacionistas climáticos y para evitar el colapso según el propio Lula da Silva.

Estados Unidos y China, los dos grandes ausentes la COP30 en Brasil

Donald Trump, un abanderado del negacionismo climático ha boicoteado la cita, mientras que en el polo opuesto acuden los 27 miembros de la Unión Europea, que según fuentes de Moncloa llega con los deberes hechos después de ese acuerdo alcanzado esta semana en Bruselas, in extremis, para reducir hasta un 90 % las emisiones de CO2 para el año 2040.

Tampoco estará el presidentes de China, Xi Jinping, otro de los países junto a EEUU que más contamina del mundo y que también declinó la invitación de Lula para acudir a Belém.

El encuentro de líderes se extenderá hasta este viernes y además de una sesión plenaria funcionará en tres mesas de trabajo temáticas: clima y naturaleza, transición energética y revisión del Acuerdo de París.