Las cancelaciones y retrasos siguen acumulándose mientras el Senado intenta alcanzar un acuerdo para reactivar la financiación

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, es el más largo en la historia del país

El cierre parcial del Gobierno federal en Estados Unidos continúa causando importantes afectaciones en los aeropuertos del país, especialmente por la falta de personal en las torres de control y en los equipos de supervisión aérea. Las cancelaciones y retrasos, que ya comenzaron a notarse este viernes con más de 1.700 vuelos suspendidos, siguen acumulándose mientras el Senado intenta alcanzar un acuerdo para reactivar la financiación federal.

Los aeropuertos de ciudades como Nueva York, Chicago, Atlanta, Phoenix, San Francisco y Washington se mantienen entre los más perjudicados. Por el momento, varias torres de control operan con dotaciones mínimas, lo que obliga a aplicar paradas en tierra para priorizar aterrizajes y evitar colapsos. En algunos casos, los retrasos superan las cuatro horas, afectando principalmente vuelos nacionales. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, situado en la capital, ha extendido las restricciones en sus despegues para estabilizar el flujo aéreo.

La situación podría empeorar

La situación podría empeorar de mantenerse el bloqueo en los próximos días, especialmente a medida que se aproxima Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos. El Departamento de Transporte advierte de que, si no se restablece el presupuesto, más torres de control podrían quedar operando por debajo del mínimo de personal, lo que impactaría de forma directa en la seguridad operativa y en la movilidad de millones de pasajeros.

Mientras tanto, las aerolíneas continúan reorganizando horarios y ofreciendo opciones de cambio sin coste adicional, aunque reconocen que el margen de maniobra es limitado si no se reanuda la financiación federal y se reincorpora al personal necesario para garantizar el flujo aéreo con normalidad.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, es el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la escasez de controladores.